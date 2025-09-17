Suveraniștii germani de la AfD conduc pentru prima dată în sondajele de opinie la nivel național

Suveraniștii germani de la AfD conduc pentru prima dată în sondajele de opinie la nivel național
Suveraniștii germani de la AfD conduc pentru prima dată în sondajele de opinie la nivel național

Alternativa pentru Germania (AfD), cea mai importantă forță politică suvernistă din Germania, se află pentru prima dată pe prima poziție într-un sondaj de opinie la nivel național, depășind blocul conservator CDU/CSU condus de cancelarul Friedrich Merz. Cele două formațiuni sunt departajate de un punct proventual.

Potrivit sondajului realizat de YouGov, AfD a obținut 27% din intențiile de vot, în creștere cu două puncte față de luna august, în timp ce CDU/CSU a scăzut la 26%, potrivit Frankfurter Rundschau.

Pe locul trei în sondaj se plasezaă social-democrații (SPD), parteneri la guvernare, cotați la 15% și în ușoară creștere. Verzii rămân la 11%, iar Die Linke (Stânga) a scăzut la 9%.

Partidul populist BSW și FDP se mențin la 5% și 4%, sub pragul necesar pentru intrarea în Bundestag.

Sondajul a fost realizat pe un eșantion reprezentativ de 1.649 de alegători eligibili, între 12 și 15 septembrie.

.Ascensiunea formațiunii suveraniste AfD reflectă o nemulțumire tot mai mare față de partidele tradiționale și ridică semne de întrebare privind viitorul echilibrului politic în Germania. Partidul este cunoscut pentru pozițiile sale anti-imigrație și eurosceptice.

 