Potrivit sondajului realizat de YouGov, AfD a obținut 27% din intențiile de vot, în creștere cu două puncte față de luna august, în timp ce CDU/CSU a scăzut la 26%, potrivit Frankfurter Rundschau.

Pe locul trei în sondaj se plasezaă social-democrații (SPD), parteneri la guvernare, cotați la 15% și în ușoară creștere. Verzii rămân la 11%, iar Die Linke (Stânga) a scăzut la 9%.

Partidul populist BSW și FDP se mențin la 5% și 4%, sub pragul necesar pentru intrarea în Bundestag.

Sondajul a fost realizat pe un eșantion reprezentativ de 1.649 de alegători eligibili, între 12 și 15 septembrie.

.Ascensiunea formațiunii suveraniste AfD reflectă o nemulțumire tot mai mare față de partidele tradiționale și ridică semne de întrebare privind viitorul echilibrului politic în Germania. Partidul este cunoscut pentru pozițiile sale anti-imigrație și eurosceptice.