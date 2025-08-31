Putin a ajuns în China pentru un SUMMIT cu liderii lumii

La două săptămâni după ce a fost primit de Donald Trump în Alaska, Putin va avea discuții cu gazda sa și marele aliat, China, prevăzute să se desfășoare marți la Beijing.

Sosirea lui Putin la Tianjin, în nordul Chinei, a stârnit mari controverse. Acolo ajung și președintele Turciei, dar și premierul indian Narendra Modi.

Mai mult, liderul nord-coreean Kim Jong Un va face o rară ieșire din țara sa izolată pentru a se întâlni cu Xi Jinping.

Coreea de Nord a devenit unul dintre principalii aliați ai Rusiei în războiul împotriva Ucrainei și a trimis zeci de mii de soldați pe front în sprijinul Moscovei.

Mulți dintre aliații Kievului cred că Beijingul susține Moscova împotriva Ucrainei, însă China invocă neutralitatea și acuză țările occidentale că prelungesc ostilitățile înarmând Ucraina.