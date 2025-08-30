Xi Jinping și Putin la Beijing

Potrivit Kremlinului, vizita lui Vladimir Putin în China are un caracter strategic de importanță majoră. Potrivit experților, Moscova vrea să obțină din partea Chinei o poziție comună cu cea a Rusiei în ceea ce privește Ucraina.

Vizita va dura o săptămână și va include participarea la un summit, o întâlnire bilaterală cu Xi Jinping și va culmina cu prezența lui Vladimir Putin la parada militară de la Beijing.

La eveniment vor mai fi prezenți și aliații principali ai Chinei și Rusiei, Kim Jong Un și președintele Iranului. Totodată, la parada militară de la Beijing vor fi prezenți și președintele Serbiei, Aleksandr Vucic, și premierul Slovaciei, Robert Fico.