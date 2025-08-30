Putin merge în China să ceară susținerea lui Xi Jinping

Putin merge în China să ceară susținerea lui Xi Jinping
Putin merge în China să ceară susținerea lui Xi Jinping

În timp ce războiul din Ucraina a atins un punct critic, Vladimir Putin face o vizită oficială în China. Președintele Federației Ruse se va întâlni cu Xi Jinping la Beijing, cu ocazia unei parade militare. La eveniment se vor alătura și liderii altor state, printre care și dictatorul din Coreea de Nord, Kim Jong Un.

Xi Jinping și Putin la Beijing

Potrivit Kremlinului, vizita lui Vladimir Putin în China are un caracter strategic de importanță majoră. Potrivit experților, Moscova vrea să obțină din partea Chinei o poziție comună cu cea a Rusiei în ceea ce privește Ucraina.

 Vizita va dura o săptămână și va include participarea la un summit, o întâlnire bilaterală cu Xi Jinping și va culmina cu prezența lui Vladimir Putin la parada militară de la Beijing.

 La eveniment vor mai fi prezenți și aliații principali ai Chinei și Rusiei, Kim Jong Un și președintele Iranului. Totodată, la parada militară de la Beijing vor fi prezenți și președintele Serbiei, Aleksandr Vucic, și premierul Slovaciei, Robert Fico. 