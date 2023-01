Potrivit Casei Albe, există indicii că Evgheni Prigojin, cunoscut și ca „bucătarul lui Putin”, este interesat să preia controlul asupra minelor de sare și ghips din apropierea Bahmutului. Și asta pentru că, la mijloc, s-ar afla sume uriașe de bani, anunță Realitatea PLUS. Forțele ruse încearcă să cucerească această regiune încă din vara anului trecut, însă fără succes.

Casa Albă a mai anunțat, la sfârșitul lunii trecute, că grupul de mercenari Wagner a primit arme din Coreea de Nord pentru a întări forțele ruse în Ucraina.

Americanii au acuzat mercenarii ruși că exploatează și resursele naturale și din Republica Centrafricană, Mali sau Sudan pentru a finanța războiului din Ucraina. Acuzația a fost, însă, respinsă de Rusia.

Același oficial înalt de la Casa Albă susține că există indicii clare că motivele financiare sunt cele care au făcut din Bahmut o adevărată „obsesie” pentru liderul Wagner, dar și pentru Rusia, notează Reuters. Aliat puternic al lui Vladimir Putin, fondatorul şi proprietarul grupului de mercenari Wagner - Evgheni Prigojin, vrea să preia controlul asupra minelor de sare și gips cu orice preț.

În acest moment, forța activă a grupării Wagner a scăzut, pentru că dintre cei aproximativ 50.000 de mercenari ai grupului Wagner, peste 4.100 au murit în Ucraina şi alţi 10.000 au fost răniţi în Ucraina. Dintre cei uciși, peste o mie au fost ucişi între sfârşitul lunii noiembrie şi începutul lunii decembrie chiar lângă Bahmut.

În plus, un think-tank american - Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) - a lansat ipoteza că grupul Wagner are nevoie probabil de noi „injecţii” (de personal militar, n.r.), tocmai pentru că a suferit pierderi uriaşe, iar noii recruţi ar putea fi foşti condamnaţi eliberaţi din închisorile din Rusia şi care acceptă să lupte în schimbul graţierii.

Potrivit unui videoclip viralizat în ultimele zile, Prigojin vizitează o pivniţă de lângă Bahmut în care se aflau cadavrele luptătorilor săi, ucişi în luptele pentru cucerirea oraşului. Liderul grupării declara că oamenii lui au luptat uneori săptămâni întregi pentru a captura chiar şi o singură casă din Bahmut, potrivit RIA Novosti.

❗️Ukrainian soldiers of the AFU created "500 lines of defense" in #Bakhmut, - Evgeny Prigozhin



The founder of PMC "#Wagner" told the correspondent of RIA "Novosti" that "Bakhmut is a fortress in every house, every 10 meters there is a defense frontier.” pic.twitter.com/57JceOb4Pg