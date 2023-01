Evgheni Prigojin declară într-un interviu acordat agenției ruse de stat RIA Novosti, că, în Bahmut, cel mai fierbinte punct de pe linia frontului la ora actuală, există o „fortăreață în fiecare casă ucraineană".

Șeful Wagner pare să recunoască acum ceea ce experții occidentali și seriviciile de informații britanice au prezis deja: că este puțin probabil ca Rusia să obțină victorii majore în zonă în curând. Ministerul britanic al Apărării a remarcat în cea mai recentă evaluare de marți că, deși Rusia a „crescut frecvența” atacurilor în jurul Bahmut, „multe din aceste operațiuni au fost slab susținute”. În plus, ministerul britanic precizează că este „puțin probabil" ca Rusia să pătrundă în apropiere de Bahmut în următoarele săptămâni.

„Băieții se luptă pentru fiecare casă, uneori pentru mai mult de o zi. Uneori le ia săptămâni întregi pentru a captura o casă", a menționat Prigojin.

Acesta a vorbit despre recentul atac al mercenarilor Wagner asupra Bahmut, din regiunea Donețk, ce face parte din asaltul de aproape 8 luni fără succes pentru preluarea controlului total în zonă. Bahmut a fost grav avariat în luptele din ultima lună. Potrivit ultimelro estimări, mai puțin de 10.000 de civili mai sunt în zonă, dintr-o populație de aproximativ 70.000 de locuitori de dinainte de război.

Șeful din umbră al Armatei Rusiei a încercat să explice eșecul grupului său de mercenari de a cuceri Bahmut, susținând că Ucraina are „500 de linii de apărare” acolo.

❗️Ukrainian soldiers of the AFU created "500 lines of defense" in #Bakhmut , - Evgeny Prigozhin The founder of PMC " #Wagner " told the correspondent of RIA "Novosti" that "Bakhmut is a fortress in every house, every 10 meters there is a defense frontier.” pic.twitter.com/57JceOb4Pg

„Avansul trupelor (noastre, n.r.) este îngreunat în în Artemovski (Bahmut, n.r.) de sute de linii de apărare ale forțele armate ale Ucrainei. Este o fortăreață în fiecare casă. Băieții se luptă pentru fiecare casă, uneori nu doar o zi. Uneori, timp de săptămâni durează lupta pentru o singură casă”, a mai spus Prigojin.

Șeful grupării Wagner a făcut afirmația în interviul pentru RIA Novosti, publicat marți, spunând că grupul său nu pare că poate trece de apărarea ucraineană din jurul orașului.

„A spune că există 500 (linii de apărare, n.r.) nu ar fi probabil o greșeală. La fiecare 10 metri există o linie de apărare (defensivă, n.r.)”, a adăugat Prigojin în timpul întâlnirii cu mercenarii săi. Unul dintre ei se aude în clipul difuzat de RIA Novost că se plânge că nu au suficiente echipamente sau arme pentru a avansa în Bahmut, potrivit thedailybeast.com.

În urmă cu doar o săptămână, jurnalistul bulgar Christo Grozev de la site-ul de investigații Bellingcat a distribuit o înregistrare video în care membri ai grupului de mercenari Wagner îi spun șefului Statului Major al forțelor armate ruse - Valeri Gherasimov că nu este bun de nimic, afirmând despre el că este un „nenorocit”, luptătorii fiind supărați că nu au suficiente proiectile de artilerie.

Wagner mercenaries call Russian MoD's Chief of Staff "piece of shit" on camera. "You are a piece of shit ..where are the shells? We have no shells anymore here [at Bahmut]".

Prigozhin says he has "nothing to say about this video", essentially endorsing the attack on Gerassimov. pic.twitter.com/wObdezaHmZ