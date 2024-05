Circa 5 mii de protestatari au scandat „Eurovision să vă fie rușine! Sângele e și pe mâini!”, ca trimitere la participarea Israelului la renumitul festival concurs, chiar în anul în care SUEDIA marchează 50 de ani de la victoria legendarei formații ABBA.



Spiritele sunt extrem de încinse și de faptul că piesa cu care Israelul ar urma să intre în competiție se numele „Hurricane/Uraganul”.



Baricade metalice și blocuri mari de beton au fost ridicate în jurul Arenei Malmo din orașul suedez care găzduiește competiția, iar poliția locală a primit sprijin de la colegii danezi și norvegieni.

BREAKING: Wow.



Happening now in Malmo, Sweden.



HUGE pro-Palestine protest opposing Israel’s participation in Eurovision.



🇵🇸🔥pic.twitter.com/D6ZrOsswwP