Guvernatorul din California, Gavin Newsom, a decretat miercuri stare de urgenţă în 13 comitate din cel mai populat stat federal american din cauza unor furtuni de iarnă severe.

Furtunile de iarnă severe au lovit California în ultima parte a lunii februarie, aducând cu ele vânturi puternice şi precipitaţii istorice, inclusiv ninsori în zone care nu erau până acum obişnuite cu zăpada, se afirmă în documentul prin care a fost instituită starea de urgenţă.

Acele furtuni au avariat şi au forţat închiderea autostrăzilor şi a drumurilor, au generat pene de electricitate, au forţat evacuări şi au făcut ca mai mulţi rezidenţi şi conducători de autovehicule să rămână izolaţi în comitatele afectate de vremea severă.

Meteorologii au prognozat că alte furtuni vor continua să ameninţe o serie de comitate din California în perioada următoare.

NASA a distribuit câteva imagini din satelit, atât înainte, cât și după furtunile de zăpadă, arătând cât de mare este cantitatea de zăpadă ce s-a depus într-un timp atât de scurt.

California înainte și după furtunile de zăpadă din ultima săptămână - Imagini din satelit

De asemenea, în stațiunea Mountain High Resort din munții Gabriel, de exemplu, de la o altitudine de peste 2.100 de metri, zăpada depusă a avut aproape 2 metri și jumătate timp de o săptămână, potrivit CNN. Parcul național Yosemite a fost închis după ce stratu lde zăpadă depus a depășit 4 metri și jumătate. Și în lacul Tahoe, dintre statele Nevada și California, zăpada a ajuns la 2 metri în doar două zile.

Decretarea stării de urgenţă în California va sprijini reacţia federală pentru situaţii de urgenţă şi asistenţa în caz de dezastru în comitatele Los Angeles, Amador, Kern, Madera, Mariposa, Mono, Nevada, San Bernardino, San Luis Obispo, Santa Barbara, Sierra, Sonoma şi Tulare.

California are o populaţie de aproximativ 40 de milioane de locuitori şi este împărţit în 58 de comitate.

Guvernatorul Gavin Newsom a anunţat și activarea Gărzii Naţionale din California pentru a sprijini eforturile depuse de echipele de asistenţă. Guvernatorul californian a activat şi Centrul de Stat pentru Operaţiuni cu scopul de a oferi ajutor federal echipajelor locale de intervenţie şi pentru a coordona ajutorul reciproc pentru jurisdicţiile învecinate, mai ales în comitatul San Bernardino din sudul Californiei.

Un număr mare de agenţi federali se află deja în teritoriu pentru a sprijini echipajele de urgenţă din comitatul San Bernardino, care se află deja sub incidenţa stării de urgenţă încă de luni, după furtunile puternice de weekendul trecut.

San Bernardino County and our partner agencies are working 24/7 to clear mountain community roads and provide assistance to residents. pic.twitter.com/LFIVqmpbSR — SBCounty (@SBCounty) March 1, 2023

Mulţi locuitori din comunităţile montane ale acestui comitat sunt în continuare izolaţi din cauza ninsorilor abundente. Oficialii locali afirmă că depun eforturi mari pentru eliberarea drumurilor din comunităţile montane şi pentru a oferi asistenţă locuitorilor acestora.

The National Weather Service issued rare blizzard warnings for the mountains of Los Angeles, Ventura and San Bernardino counties. https://t.co/IZpHS9MjzH pic.twitter.com/ENSk6UMFRF — The Washington Post (@washingtonpost) February 25, 2023