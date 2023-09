Seismul devastator ce a făcut sâmbătă cel puţin 820 de morţi în Maroc a dat naștere anunțurilor de solidaritate din partea mai multor țări din lume, relatează AFP.

Potrivit celui mai recent bilanț al victimelor seismului, numărul morților a crescut la 820 iar cel puțin 672 de persoane sunt rănite.

FRANȚA. Preşedintele francez Emmanuel Macron s-a declarat bulversat şi a propus ajutorul Franţei.

"Toţi suntem bulversaţi după teribilul seism din Maroc. Franţa este gata să acorde primul ajutor", a declarat el pe reţeaua de socializare X (fostă Twitter) în avionul care îl ducea spre summitul G20, ce se desfăşoară în acest weekend la New Delhi, potrivit AFP, citată de agerpres.ro.

ITALIA. Și premierul Italiei - Giorgia Meloni a transmis că a "aflat cu tristeţe bilanţul tragic al seismului" şi şi-a exprimat "apropierea şi solidaritatea cu premierul" marocan Azis Akhannouch. Ea a reafirmat "voinţa Italiei de a susţine Marocul în această situaţie de urgenţă".

SPANIA. Premierul Spaniei a transmis un mesaj de solidaritate. Spania a propus sâmbătă trimiterea unor echipe de salvare în Maroc, a anunţat ministrul spaniol de externe Jose Manuel Albares.

"Întreaga mea solidaritate şi întregul meu sprijin pentru poporul marocan după ce acest teribil cutremur", a transmis la rândul său premierul spaniol Pedro Sanchez pe X. "Spania este alături de victimele acestei tragedii şi de familiile lor", a adăugat el.

ROMÂNIA. Președintele Klaus Iohannis și premierul Marcel Ciolacu au transmis mesaje de solidaritate și de ajutor pentru Maroc, după tragediile provocate.

„Sunt întristat de dezastrul care a avut loc aseară în Maroc. Gândurile noastre se îndreaptă către familiile celor care şi-au pierdut viaţa în această tragedie. Dorim însănătoşire grabnică răniţilor", a scris Klaus Iohannis, pe rețeaua X, fostă Twitter.

Premierul Marcel Ciolacu a anunțat că „România este gata să ofere asistență” după cutremurul devastator.

"În urma cutremurului devastator din Maroc, autorităţile române sunt în contact strâns cu autorităţile marocane şi sunt gata să ofere asistenţă. Gândurile mele se îndreaptă către victime şi familii îndoliate şi către salvatorii curajoşi care lucrează împotriva cronometrului", a scris prim-ministrul României, într-o postare pe Twitter.

ANGLIA: Marea Britanie se declară "pregătită să ajute" Marocul "în toate modurile posibile", a declarat ministrul britanic de externe James Cleverly.

"Regatul Unit continuă să susţină cetăţenii britanici din regiune", a scris el pe X. "Suntem pregătiţi să-i ajutăm pe prietenii noştri marocani în toate modurile posibile", a adăugat el.

GERMANIA. "Imagini îngrozitoare vin la noi din Maroc. Împreună cu poporul marocan plângem victimele teribilului cutremur. Gândurile noastre sunt cu acesta şi cu toţi cei care îi caută pe cei surprinşi sub dărâmături în aceste ore şi luptă pentru vieţile celor răniţi", a transmis și şefa diplomaţiei germane Annalena Baerbock, citată de Reuters.

ISRAEL. Marocul, care şi-a normalizat în 2020 relaţiile cu Israelul, a primit o ofertă de asistenţă din partea premierului israelian Benjamin Netanyahu, care a "dat instrucţiuni tuturor organelor şi forţelor guvernamentale pentru a furniza întreaga asistenţă necesară poporului marocan, inclusiv pregătiri pentru trimiterea unei echipe de salvare în regiune", potrivit unui comunicat al biroului său.

"Poporul israelian este alături de prietenii săi în această perioadă dificilă", a adăugat premierul Netanyahu.

RUSIA. "În Rusia, împărtăşim suferinţa şi doliul poporului prieten marocan", a declarat preşedintele rus, Vladimir Putin, într-un mesaj adresat într-un comunicat regelui Marocului, Mohammed al VI-lea, prezentându-şi "sincerele condoleanţe pentru consecinţele tragice ale seismului devastator".

UCRAINA. Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a prezentat şi el "cele mai sincere condoleanţe regelui Mohammed al VI-lea şi tuturor marocanilor pentru vieţile pierdute în oribilul cutremur".

"Ucraina este solidară cu Marocul în această încercare tragică", a adăugat Zelenski.

TURCIA. Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a exprimat sâmbătă condoleanţe poporului "frate" marocan şi sprijinul Turciei. "Îi susţinem pe fraţii noştri marocani prin toate mijloacele în această zi dificilă", a scris el pe rețeaua X.

"Turcia este pregătită, ca întotdeauna, să furnizeze toate formele de sprijin pentru a pansa rănile" Marocului, a precizat într-un comunicat Ministerul turc de Externe.

"Extrem de întristat de pierderile de vieţi umane în urma seismului din Maroc", a scris pe X premierul indian Narendra Modi, gazda summitului G20. "În acest moment tragic, gândurile mele se îndreaptă spre poporul din Maroc.Condoleanţe celor care şi-au pierdut rudele".

EAU: Preşedintele Emiratelor Arabe Unite (EAU), Mohamed bin Zayed, a adresat 'condoleanţele' sale regelului Mohammed al VI-lea şi poporului marocan, potrivit agenţiei oficiale de presă WAM.

EGIPT, ARABIA SAUDITĂ. Și Egiptul şi Arabia Saudită şi-au exprimat de asemenea condoleanţele şi solidaritatea cu Marocul.

De asemenea, și directorul general al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a declarat că are "inima zdrobită" într-un mesaj pe X.

"Gândurile şi rugăciunile mele se îndreaptă spre marocani în urma cutremurului devastator de noaptea trecută. Suntem pregătiţi să răspundem nevoilor imediate în materie de sănătate", a scris acesta pe rețeaua X, fostă Twitter.

Heartbreaking. My thoughts and prayers are with the Moroccans, following the deadly earthquake last night.



We stand ready to support the immediate health needs. https://t.co/Ecyoo5styI