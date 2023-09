Klaus Iohannis a transmis sâmbătă un mesaj de compasiune după tragedia ce a cuprins Marocul după cutremurul de magnitudine aproape 7. Un ultim bilanț al victimelor arată Numărul victimelor crește de la oră la oră, un ultim bilanț arată că sunt în prezent peste 800 de morți și peste 600 de răniți.

„Sunt întristat de dezastrul care a avut loc aseară în Maroc. Gândurile noastre se îndreaptă către familiile celor care şi-au pierdut viaţa în această tragedie. Dorim însănătoşire grabnică răniţilor", a scris Klaus Iohannis, pe rețeaua X, fostă Twitter.

Saddened by the disaster which took place last night in #Morocco. Our thoughts are with the families of those who lost their lives in this tragedy. We wish a speedy recovery to the wounded.