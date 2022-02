„Mâine, miniștrii de Apărare ai NATO se vor întâlni pentru a discuta despre cea mai serioasă criză din ultimele decenii”, a spus Jens Stoltenberg.

„Nu am văzut semne care să arate că tensiunile nu vor continua. Rusia are cele mai multe forțe la graniță de la Războiul Rece încoace. Totul este pregătit pentru atac, dar Rusia mai are timp să retragă aceste trupe și să găsim o soluție pașnică. Orice agresiune din partea Rusiei va avea un preț foarte scump”, a spus marți șeful NATO.

„Anunță că retrag trupe, dar armamentul rămâne acolo. Mișcarea acestor trupe nu reprezintă o retragere clară”, a adăugat el.