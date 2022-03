Cei 17 milioane de locuitori din regiunea oraşului Shenzhen, care se află în sudul Chinei, au fost plasaţi în lockdown după ce autorităţile locale au detectat 66 de cazuri noi de COVID-19, a anunţat duminică guvernul local, care a decis totodată închiderea districtului financiar din această metropolă chineză, informează AFP.



Autorităţile din Shenzhen, oraş în care se află sediile unor giganţi din industria tehnologiei precum Huawei şi Tencent, le-au cerut localnicilor să rămână în locuinţele lor din cauza creşterii numărului de infectări provocate de varianta Omicron a noului coronavirus, după ce au închis deja în ultimele zile magazinele neesenţiale şi au interzis funcţionarea restaurantelor.



China a raportat duminică cel mai mare număr de infectări zilnice din ultimii ani, înregistrând un record de la începutul pandemiei de COVID-19, însă politica sa "zero COVID-19" începe să demoralizeze populaţia şi să ridice întrebări despre validitatea argumentelor aflate la baza ei.



Din cauza acestui vârf de infectări, cartierele de locuinţe au fost închise unul câte unul în Shanghai, cea mai populată metropolă a Chinei, precum şi şcolile, companiile, restaurantele şi centrele comerciale.



Tot duminică, autorităţile chineze au anunţat că rezidenţii din Shanghai nu mai pot să intre sau să părăsească oraşul fără un test COVID-19 cu rezultat negativ realizat în ultimele 48 de ore.



Oficialii din Shenzhen, care se învecinează la sud cu Hong Kong şi care are o populaţie de 17 milioane de locuitori, au anunţat duminică plasarea întregului oraş în lockdown după ce au fost depistate 66 de cazuri noi. Şi alte oraşe chineze din nord-est au fost plasate în carantină, într-o perioadă în care 19 provincii chineze luptă împotriva unor focare epidemiologice provocate de variantele virale Delta şi Omicron.



Yanji, un oraş cu 700.000 de locuitori aflat la graniţa cu Coreea de Nord, a fost plasat în întregime în lockdown. Metropola Jilin, în nord-estul ţării, a fost plasată în lockdown parţial, iar sute de cartiere sunt vizate de ordinul de carantină, a anunţat duminică un oficial local. Changchun, un oraş învecinat şi important centru industrial, cu 9 milioane de locuitori, a fost plasat în carantină încă de vineri.



China, ţara în care noul coronavirus a fost depistat pentru prima dată la sfârşitul anului 2019, aplică o politică de toleranţă zero faţă de această epidemie. China reacţionează în urma apariţiei focarelor epidemiologice prin lockdownuri locale, testare în masă şi controlul deplasării populaţiei prin intermediul unor aplicaţii de monitorizare.



Însă noul record de cazuri zilnice, provocate în special de varianta Omicron, pune presiune pe această abordare.



Primarul din Jilin şi coordonatorul sanitar din Changchun au fost demişi sâmbătă, potrivit mass-media de stat, semnalând astfel caracterul imperativ al politicii impuse autorităţilor locale în combaterea focarelor epidemiologice.



China a reuşit până acum să menţină numărul cazurilor de coronavirus la un nivel scăzut, graţie lockdownurilor locale, testărilor în masă şi închiderii graniţelor.



Însă nemulţumirile legate de această abordare strictă se fac tot mai des auzite în Chine. Mai mulţi oficiali preconizează, de acum, măsuri mai blânde şi mai degrabă ţintite pentru a limita răspândirea virusului, în timp ce economiştii avertizează că măsurile radicale afectează economia ţării.



Hong Kong prezintă în această perioadă una dintre cele mai mari rate de mortalitate din lume din cauza noului coronavirus, iar varianta Omicron afectează în special populaţia sa vârstnică, reticentă în continuare la vaccinare.



Mii de persoane expatriate în Hong Kong au părăsit oraşul, în principal din cauza închiderii şcolilor şi a restricţiilor severe, care interzic adunările publice şi deplasările.



În urma creşterii numărului de infectări, agenţia naţională pentru sănătate publică a anunţat vineri că va introduce utilizarea testelor antigen rapide, fapt care ar putea să sugereze o formă de relaxare a politicii sanitare a Partidului Comunist Chinez.



Săptămâna trecută, un cercetător chinez de rang înalt a declarat că ţara lui ar trebui să încerce să convieţuiască cu noul coronavirus, aşa cum o fac alte state.



Însă Guvernul de la Beijing nu a eliminat definitiv posibilitatea de a recurge la noi lockdownuri stricte