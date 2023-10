Șoferul a lovit mai mulți participanții la un miting propalestinian, organizat în Minneapolis, la care oamenii s-au întins pe drum, sugerând că sunt victime ale bombardamentelor din Fâșia Gaza, potrivit Newsweeke, citat de Nexta.

A driver rammed participants of a pro-Palestinian rally in which people lay down on the road pretending to be dead in the bombardment of the Gaza Strip - Newsweek



The incident took place in the #US city of #Minneapolis. About 5,000 people blocked a busy city intersection to… pic.twitter.com/GdCIrqyDLo