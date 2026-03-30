Diplomatul ocupa funcția de secretar adjunct la ambasada britanică și trebuie să plece din țară în termen de două săptămâni.

Acuzații de activități de informații și subversiune

Potrivit autorităților ruse, acesta ar fi fost implicat în activități de colectare de informații și acțiuni considerate subversive. Numele diplomatului este Albertus Gerhardus Janse Van Rensburg, iar Rusia i-a retras acreditarea, ceea ce înseamnă că nu mai poate desfășura activitate oficială pe teritoriul rus.

Reacții și mișcări diplomatice

În aceeași zi, o înregistrare publicată de diplomația rusă o arată pe Danae Dholakia, însărcinata cu afaceri a Regatului Unit la Moscova, ajungând la Ministerul de Externe rus. Astfel de convocări sunt, de regulă, un semnal că situația este tensionată și că urmează sau a fost deja luată o decizie oficială.

Relațiile dintre Rusia și Regatul Unit erau deja fragile înainte de izbucnirea războiului din Ucraina, iar după februarie 2022 s-au deteriorat și mai mult. În ultimii ani, expulzările reciproce de diplomați au devenit tot mai frecvente între cele două state. Un exemplu recent este cel din februarie, când Marea Britanie a retras acreditarea unui diplomat rus, ca răspuns la o măsură similară luată de Moscova cu o lună înainte.