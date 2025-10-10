Guvernul Israelului a ratificat vineri un armistiţiu cu gruparea militantă palestiniană Hamas, deschizând calea pentru suspendarea ostilităţilor din Gaza în termen de 24 de ore şi eliberarea ostaticilor israelieni deţinuţi în Gaza în decurs de 72 de ore după aceea.

„Guvernul a aprobat acum planul pentru eliberarea tuturor ostaticilor – celor vii şi celor căzuţi”, este mesajul transmis pe contul de X al premierului israelian Netanyahu.

Acordul, mediat cu sprijinul Statelor Unite în cadrul inițiativei de pace a președintelui Donald Trump, prevede schimbul a 48 de ostatici israelieni – vii și decedați – pentru 1.700 de deținuți palestinieni, dintre care 22 minori care nu au participat la atacurile din 7 octombrie, dar au fost reținuți ulterior. De asemenea, Israelul va efectua o retragere parțială din Gaza.

Războiul a adâncit izolarea internaţională a Israelului şi a zdruncinat Orientul Mijlociu, transformându-se într-un conflict regional care a atras Iranul, Yemenul şi Libanul. A pus la încercare şi relaţia dintre SUA şi Israel, Trump părând să îşi piardă răbdarea cu Netanyahu şi să îl preseze să ajungă la un acord.

Atât israelienii, cât şi palestinienii s-au bucurat după anunţarea acordului, cel mai important pas de până acum pentru a pune capăt celor doi ani de război, în care peste 67.000 de palestinieni au fost ucişi, şi pentru a readuce ultimii ostatici capturaţi de Hamas în atacurile sângeroase care au declanşat conflictul.

Şeful Hamas în exil din Gaza, Khalil Al-Hayya, a declarat că a primit garanţii din partea Statelor Unite şi a altor mediatori că războiul s-a încheiat.