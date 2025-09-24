Ce discurs a avut Donald Trump?

În intervenția sa, Trump a spus despre Londra că are „un primar groaznic” și a insinuat că orașul ar dori să introducă legea Sharia. Replica lui Khan nu a întârziat. Într-un interviu pentru BBC London, edilul a subliniat că atacurile repetate ale fostului lider de la Casa Albă demonstrează un tipar de comportament intolerant. „Donald Trump a arătat, prin ceea ce spune și face, că este rasist, sexist, misogin și islamofob. Când cineva se comportă într-un anumit fel, trebuie să-l crezi”, a afirmat primarul.

Khan a adăugat ironic că Trump pare „obsedat” de faptul că Londra este condusă de un politician musulman într-un oraș „liberal, multicultural și de succes”.

Edilul britanic a respins acuzațiile și a evidențiat faptul că Londra rămâne una dintre cele mai atractive destinații turistice din lume, menționând numărul record de vizitatori americani. „Capitala Regatului Unit este deseori clasată drept cel mai important oraș la nivel cultural”, a punctat acesta.

Un conflict vechi

Nu este prima dată când Sadiq Khan și Donald Trump își aruncă replici acide. În 2019, Trump l-a numit pe primar „un ratat fără speranță”, iar anterior îl provocase la un test de IQ și criticase modul în care acesta a gestionat atacul terorist de la London Bridge din 2017. Mai recent, în timpul unei vizite în Scoția, fostul președinte american l-a caracterizat drept „o persoană neplăcută” care „a făcut o treabă groaznică”.