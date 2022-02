Record nefericit. Un pacient a fost testat pozitiv timp de 14 luni consecutive

Atunci când Muzaffer Kayasan a contractat pentru prima dată COVID-19, a crezut că urma să moară, pentru că suferea deja de leucemie. După 14 luni şi 78 de teste pozitive consecutive, el este încă în viaţă şi organismul lui continuă să lupte pentru a elimina infecţia, informează Reuters.



Muzaffer Kayasan, în vârstă de 56 de ani, deţine recordul din Turcia pentru cea mai îndelungată infecţie COVID-19, afirmă medicii locali, probabil datorită sistemului său imunitar care a devenit slăbit din cauza cancerului. Deşi a fost tot timpul când internat, cât externat începând din noiembrie 2020, pacientul are o stare de spirit bună.



Cele nouă luni petrecute în spital şi cele cinci luni petrecute în singurătate aproape totală în apartamentul său l-au despărţit pe Kayasan de lumea exterioară, inclusiv de nepoata lui Azra, care rămâne în grădină atunci când vine să îl viziteze şi îi vorbeşte prin geamul de la uşa bucătăriei.



Pacienţii infectaţi cu noul coronavirus şi care au sisteme imunitare slăbite se confruntă cu un risc mare de infecţie prelungită şi de sindrom respirator acut, potrivit unui studiu publicat anul trecut în revista New England Journal of Medicine. Un alt studiu, realizat de Leukemia & Lymphoma Society, arată că o pătrime dintre pacienţii cu cancer sangvin nu produc niveluri detectabile de anticorpi nici după ce sunt vaccinaţi cu două doze ale unor seruri anti-COVID-19.



Medicul lui Kayasan, Serap Simsek Yavuz, specialist în boli infecţioase şi profesor de microbiologie clinică la Universitatea Istanbul, a spus că acest pacient reprezintă ”cel mai lung caz de COVID-19” depistat în această ţară şi că medicii îl monitorizează cu mare atenţie pentru a depista apariţia unei eventuale mutaţii virale.



„Cazul unui pacient testat pozitiv pentru 441 de zile nu este ceva care să fi fost raportat până astăzi”, a declarat Cagri Buke, doctor de boli infecţioase şi specialist în microbiologie clinică la Spitalul Acibadem.

Testele pozitive au făcut ca pacientul Kayasan să nu fie eligibil pentru vaccinarea anti-COVID-19, potrivit reglementărilor din Turcia, care stipulează că pacienţii pozitivi trebuie să aştepte să se însănătoşească complet înainte de a se vaccina. Kayasan, care şi-a pierdut gustul şi mirosul din cauza bolii, a apelat la autorităţile turce, rugându-le ca măcar să îi uşureze condiţiile de autoizolare.



Fiul lui, Gokhan Kayasan, spune că tatăl lui a fost întotdeauna ”o persoană pozitivă”, însă nu îşi dorea ca acest lucru să fie valabil şi în sensul rezultatelor furnizate de testele de depistare a maladiei COVID-19.