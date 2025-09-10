Donald Trump a cerut Uniunii Europene să impună tarife de până la 100% Indiei și Chinei, ca parte a unui efort comun de a intensifica presiunea asupra Rusiei pentru a pune capăt războiului din Ucraina, relatează Financial Times, care citează oficiali familiarizați cu subiectul.

Președintele a făcut această solicitare în acdrul unei intervenții telefonice într-o reuniunec e a avut loc, marți, între înalți oficiali americani și europeni, desfășurată la Washington, pentru a discuta modalități de a crește costul economic al războiului pentru Moscova.

„Suntem gata să acționăm, gata chiar acum, dar vom face asta doar dacă partenerii noștri europeni ni se alătură”, a spus un oficial american.

Un alt oficial american a precizat că Washingtonul este pregătit să „reflecte” orice tarife asupra Chinei și Indiei impuse de UE, ceea ce ar putea duce la o nouă creștere a taxelor americane pe importurile din ambele țări.

Propunerea lui Trump vine pe fondul frustrării Casei Albe legate de dificultatea de a intermedia un acord de pace între Rusia și Ucraina, precum și pe fondul atacurilor aeriene tot mai agresive ale Moscovei asupra Kievului.

„Președintele a intrat în discuție în această dimineață și, în opinia sa, abordarea evidentă este: haideți să impunem cu toții tarife drastice și să le menținem până când chinezii sunt de acord să nu mai cumpere petrol. În realitate, nu prea mai sunt multe alte piețe unde acel petrol ar putea merge”, a spus primul oficial american.

Ulterior, tot în cursul zilei de marți, Trump le-a declarat reporterilor că se așteaptă să aibă o convorbire cu președintele rus Vladimir Putin „săptămâna aceasta sau la începutul săptămânii viitoare”.

Demersul lui Trump vine după ce președintele chinez Xi Jinping, Putin și premierul indian Narendra Modi și-au consolidat relațiile în cadrul summitului de la Beijing, organizat săptămâna trecută în China.