Armata ucraineană a anunțat începerea unei ofensive mult așteptate în sudul ocupat al țării. „Forțele armate ale Ucrainei au lansat operațiuni ofensive în multe zone din sudul Ucrainei, inclusiv în regiunea Herson”, a declarat Natalia Gumenyuk, purtătorul de cuvânt al Forțelor de Gardă și Apărare Yug.

La rândul său, Grupul Operațional de Forțe Kakhovka a anunțat retragerea din pozițiile regimentului 109 al autoproclamatei republici DPR și a parașutiștilor ruși, „care i-au sprijinit”. Grupul a publicat un videoclip în care, probabil, un soldat rus sau un luptător RPD spune că pe 29 august, Forțele Armate ale Ucrainei „au spart prima linie de apărare”. Descoperirea a fost confirmată de sursele Ukrainska Pravda și Hromadske, iar jurnalistul Andrei Tsaplienko a declarat că Gumenyuk i-a confirmat oficial retragerea regimentului 109 al RPD.

Șeful adjunct al Administrației Militare Regionale Odessa, Aleksey Matsulevich, a scris despre începutul bătăliilor pentru Herson, dar a șters postarea. În plus, pe canalele Telegram ucrainene s-a răspândit un mesaj că armata ucraineană a ocupat satul Dry Stavok din regiunea Herson, la 90 de kilometri de Herson. Informația a apărut pe canalul neoficial al comandantului șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, Valery Zaluzhny, dar încă nu a fost confirmată oficial.

Consilierul președintelui Ucrainei, Mykhailo Podolyak, a cerut personalităților publice să nu facă „declarații senzaționale”. „Înțeleg dorințele și visele noastre. Dar totuși, îmi propun să pornim dintr-un format prudent de comentarii cu privire la oricare dintre acțiunile noastre militare…”, a spus el. Gumeniuk a adăugat că „orice operațiune militară are nevoie de tăcere”. „Dându-și seama că oamenii au așteptat o astfel de știre pozitivă de foarte mult timp, am putea anunța vestea că am început cu adevărat un fel de acțiune. Dar pe viitor, vă rugăm să vă abțineți și să nu dispersați aceste evenimente, să nu căutați detalii suplimentare...”, a explicat ea.

Forțele aeriene americane se pregătesc de „o contraofensivă serioasă”

Doi oficiali americani au declarat pentru CNN că Forțele Aeriene ala SUA pregătesc scena pentru o „contraofensivă serioasă ” . Potrivit interlocutorilor publicației, astfel de operațiuni sunt o practică standard înaintea ofensivei și includ atacuri asupra depozitelor de arme, posturilor de comandă și a altor ținte militare pentru pregătirea câmpului de luptă. Planurile pentru ofensivă au fost afectate și de faptul că, potrivit SUA, Rusia a reușit să desfășoare mai puține unități în prima linie decât se aștepta, a adăugat jurnalistul CNN Jim Shutto pe Twitter, citând un oficial american fără nume.

În administrația controlată de ruși a regiunii Herson, ei au spus că nu a existat o ofensivă reală . "Este fals. Ofensiva Forțelor Armate ale Ucrainei este un fel de iluzie, un film. Nimeni nu avansează, nimeni nu se retrage. Totul este fantezie. Trăim calm, ne dezvoltăm”, a declarat Kirill Stremousov, reprezentant al „administrației” , pentru TASS. Potrivit lui , „Occidentul cere [de la autoritățile ucrainene] acțiuni specifice, iar [președintele ucrainean Volodymyr] Zelensky nu este capabil să facă ceva și, prin urmare, bombardează populația civilă”.

Trei locuitori din Herson au declarat publicației belaruse Zerkalo că nu au existat bătălii în oraș . Totodată, potrivit acestora, aseară s-au auzit mai des decât de obicei sunetele exploziilor. Comisarul militar rus Roman Saponkov a spus că a vizitat zona satului Davydov Brod de la granița regiunilor Herson și Nikolaev, la aproximativ 100 de kilometri de Herson. El a declarat că a văzut „cum forța de aterizare intră în luptă în mișcare”. În același timp, Saponkov a confirmat efectiv informațiile despre retragerea unei părți a trupelor: „Dimineața, unitățile aliate au îndeplinit standardul sirian pentru draperii. Bărbați mobilizați, mi-e greu să-i dau vina. Au astupat gaura cu trupe de personal.

Rușii spun că ofensiva ucraineană a eșuat

Ministerul rus al Apărării a spus că ofensiva ucraineană a eșuat. Potrivit departamentului, Forțele Armate ale Ucrainei au atacat în trei direcții în regiunile Nikolaev și Herson, dar au suferit „pierderi grele”. „În timpul luptelor, 26 de tancuri ucrainene, 23 de vehicule de luptă de infanterie, alte nouă vehicule blindate de luptă au fost distruse, două avioane de atac Su-25 au fost doborâte. Pierderile inamicului în forță de muncă s-au ridicat la peste 560 de militari. O altă încercare de acțiuni ofensive a inamicului a eșuat lamentabil”, spune Ministerul Apărării. Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei în raportul său de seară despre ofensivă nu a raportat nimic.