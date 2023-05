UPDATE 00.00 - SUA afirmă că ofensiva rusă în estul Ucrainei a eșuat. Casa Albă a estimat că Rusia a suferit 100.000 de victime în ultimele cinci luni de lupte în Ucraina, potrivit Sky News. Detaliind cele mai recente estimări, purtătorul de cuvânt al Consiliului Național de Securitate, John Kirby, a declarat că SUA consideră că aproximativ 20.000 de soldați ruși au fost uciși din decembrie.

UPDATE 23.00 - VIDEO Prigojin, supărat pe „nemernicii birocrați” ruși. De câtă muniție spune șeful Wagner că are nevoie pe front. ​Şeful grupării de mercenari ruși Wagner, Evgheni Prigojin, a făcut din nou apel către Ministerul Apărării de la Moscova de a le furniza luptătorilor săi mai multă muniție. Prigojin spune că soldații săi au nevoie de cel puțin 300 de tone de proiectile de artilerie pe zi pentru a-și menține asaltul asupra orașului Bahmut din estul Ucrainei.

UPDATE 22.00 - Ucraina a declarat că nu are „nicio cunoștință” despre o misiune de pace în care să fie implicat Vaticanul pentru a rezolva conflictul cu Rusia.

UPDATE 21.00 - Președintele Camerei Reprezentanților din SUA îndeamnă Rusia să se retragă din Ucraina - după ce anterior afirmase că nu va exista "niciun cec în alb" pentru Kiev. Răspunzându-i reporterului rus, președintele Camerei Deputaților a spus "Nu susțin ceea ce a făcut țara dvs. în Ucraina, nu susțin nici uciderea copiilor. Ar trebui să vă retrageți".

UPDATE 20.00 - Forțele ruse „se pregătesc pentru o posibilă evacuare a regiunii Zaporojie”

Forțele de rezistență ucrainene au afirmat că forțele rusești încep pregătirile pentru o potențială evacuare a regiunii Zaporojie.

Unele părți ale regiunii au fost ocupate de forțele rusești încă din februarie anul trecut, când orașul Berdiansk a căzut sub control rusesc.

Cu toate acestea, capitala Zaporojie a rămas în mâinile ucrainenilor, scrie Sky News.

UPDATE 19.00 - „Acceptați pașaportul rusesc pentru a supraviețui”, le spune Ucraina cetățenilor săi din regiunile ocupate

Acceptă pașaportul rusesc pentru a „supraviețui”, i-a sfătuit comisarul ucrainean pentru drepturile omului pe cetățenii săi care trăiesc în regiunile ocupate de Rusia, potrivit Sky News.

Dmitro Lubineț i-a avertizat pe ucraineni că Rusia va aplica „constrângeri fizice” pentru a se asigura că acceptă acest document, a relatat Ukrinform.

UPDATE 17.00 - Guvernatorul regiunii Cernihiv, Viaceslav Ceaus, a anunțat moartea unui copil în urma unei lovituri aeriene rusești, luni după-amiază, într-o localitate din regiune:

„Inamicul continuă să lovească infrastructura civilă. În jurul orei 15:37, a fost înregistrată o lovitură asupra unei instituții de învățământ închise din Novhorod-Siverskîi. Există informații despre moartea unui copil care se afla în apropiere. Informațiile despre restul victimelor sunt în curs de clarificare”, a postat el pe Telegram.

UPDATE 15:18 - Un tren de marfă deraiază, în regiunea rusă Briansk, din cauza unui ”dispozitiv exploziv”

Un ”dispozitiv exploziv” a provocat luni deraierea unui tren de marfă - iar locomotiva a luat foc după deraiere, potrivit companiei publice ruse Căilor Ferate -, în Briansk, regiune rusă situată în apropiere de Ucraina - fără să facă victime -, anunţă un oficial local, în toiul unei frici de atacuri şi de sabotaje ucrainene în Rusia, relatează AFP.

This train carrying oil products and construction material derailed in Bryansk Oblast, Russia. 7-8 cars have been compromised. It is said that an explosive device on the railway track was used. #Bryansk #Russia pic.twitter.com/oy2SYLj9ff