Război în Ucraina, ziua 1373. Șeful NATO, reacție dură față de pretențiile Rusiei - LIVE TEXT

Perspectivele unui acord de pace între Ucraina și Rusia sunt tot mai palide, pe fondul disputelor legate de pretențiile celor două părți. După aliații europeni ai Kievului, șeful NATO s-a poziționat ferm de partea Ucrainei, afirmând că pretențiile lui Putin sunt exagerate și de neluat în seamă.

UPDATE 8:20 - Rusia nu are niciun cuvânt de spus în privința aderării Ucrainei la NATO, afirmă șeful Alianței

„Rusia nu are niciun cuvânt de spus și niciun drept de veto asupra cine poate fi membru NATO”, a spus Rutte pentru publicația spaniolă El País. „Dar, în cadrul Alianței, aderarea necesită unanimitate”, a adăugat el, menționând că mai mulți aliați NATO, inclusiv Statele Unite, se opun intrării Ucrainei.

Declarațiile lui Rutte vin în contextul unei săptămâni de diplomație intensă, după ce Statele Unite au relansat negocierile de pace cu un plan controversat în 28 de puncte, considerat pe scară largă ca favorizând Rusia.

Deși propunerea a fost ulterior redusă în urma consultărilor cu Ucraina și partenerii europeni, versiunea inițială ar fi inclus prevederi care interziceau aspirațiile Ucrainei de aderare la NATO — echivalentul unui veto rusesc asupra apartenenței Ucrainei la alianță.

Moscova susține de mult timp că extinderea NATO a forțat-o să declanșeze războiul, deși Ucraina nu este membră a NATO. După invazie, Suedia și Finlanda au aderat la alianță, invocând Rusia ca principală preocupare de securitate.