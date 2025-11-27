UPDATE 8:20 - Rusia nu are niciun cuvânt de spus în privința aderării Ucrainei la NATO, afirmă șeful Alianței

„Rusia nu are niciun cuvânt de spus și niciun drept de veto asupra cine poate fi membru NATO”, a spus Rutte pentru publicația spaniolă El País. „Dar, în cadrul Alianței, aderarea necesită unanimitate”, a adăugat el, menționând că mai mulți aliați NATO, inclusiv Statele Unite, se opun intrării Ucrainei.

Declarațiile lui Rutte vin în contextul unei săptămâni de diplomație intensă, după ce Statele Unite au relansat negocierile de pace cu un plan controversat în 28 de puncte, considerat pe scară largă ca favorizând Rusia.

Deși propunerea a fost ulterior redusă în urma consultărilor cu Ucraina și partenerii europeni, versiunea inițială ar fi inclus prevederi care interziceau aspirațiile Ucrainei de aderare la NATO — echivalentul unui veto rusesc asupra apartenenței Ucrainei la alianță.

Moscova susține de mult timp că extinderea NATO a forțat-o să declanșeze războiul, deși Ucraina nu este membră a NATO. După invazie, Suedia și Finlanda au aderat la alianță, invocând Rusia ca principală preocupare de securitate.