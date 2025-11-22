Război în Ucraina, ziua 1368. Planul de pace negociat în secret de Statele Unite si Rusia stârnește controverse, iar Moscova își intensifică atacurile - LIVE TEXT

Planul de pace propus de SUA seamănă mai mult cu o capitulare a Ucrainei
Războiul din Ucraina a ajuns la ziua 1368, într-un context tensionat și plin de incertitudini. Un plan de pace negociat în secret între Statele Unite și Rusia provoacă controverse, în timp ce Moscova își intensifică atacurile.

UPDATE 8:00 Dronele ar fi lovit o stație electrică din Crimeea ocupată

Imagini care pretind să arate un atac cu drone asupra stației electrice Yany Kapu, din nordul Crimeei, în noaptea de 22 noiembrie. (Astra/Telegram)

Stația electrică Yany Kapu din nordul Crimeei a fost vizată de drone în noaptea de 22 noiembrie, a relatat canalul de Telegram Astra.  Locuitorii au raportat explozii și lovituri, pe care publicația le-a atribuit atacului asupra stației electrice, considerată crucială.

The Kyiv Independent nu a putut verifica imediat detaliile, iar armata ucraineană nu a comentat atacul.