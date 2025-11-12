Război în Ucraina, ziua 1358. Forțele ruse înaintează în Pokrovsk, după un an de presiune militară continuă: infrastructura urbană, distrusă complet - LIVE TEXT

Război în Ucraina/ Arhivă foto
Război în Ucraina/ Arhivă foto

După mai bine de un an de presiune militară, forțele ruse au pătruns în orașul Pokrovsk, una dintre cele mai importante poziții ucrainene din Donețk. Imaginile postate pe rețelele sociale arată imagini apocaliptice. 

Forțele ruse susțin că au reușit să pătrundă adânc în Pokrovsk, implementând o tactică de încercuire menită să izoleze garnizoana ucraineană prin tăierea rutelor de aprovizionare. O eventuală capturare a localității ar deschide calea spre Kramatorsk și Sloviansk, ultimele centre urbane cheie aflate sub controlul Kievului în regiunea Donețk, arată Reuters.

Imagine

Imagini video din zona de conflict prezintă vestigii ale vehiculelor militare distruse, soldați ruși mergând prin ruine, în timp ce coloane dense de fum se ridică deasupra străzilor. Potrivit informațiilor furnizate de armata ucraineană, se estimează că aproximativ 300 de militari ruși se află deja în Pokrovsk, iar Moscova își consolidează rapid prezența în zonă.

Președintele Volodimir Zelenski a descris situația ca fiind „extrem de dificilă”, accentuând faptul că condițiile meteo nefavorabile, caracterizate prin ceață densă, facilitează apropierea neobservată a trupelor ruse. Generalul Oleksandr Sîrskîi, comandantul-șef al forțelor armate ucrainene, a confirmat o deteriorare semnificativă a pozițiilor ucrainene în anumite sectoare, inclusiv în regiunea Zaporojie.