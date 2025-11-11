Guvernatorul regiunii Saratov, Roman Busargin, a declarat pe Telegram că dronele au avariat infrastructură civilă, dar nu a confirmat dacă rafinăria a fost lovită. Mass-media rusă a raportat că aeroportul regional a impus temporar restricții de zbor în urma incidentului.

The Kyiv Independent nu a putut verifica în mod independent aceste informații, iar rmata ucraineană nu a comentat presupusul atac.

Rafinăria din Saratov produce peste 20 de tipuri de produse petroliere, inclusiv benzină, motorină, păcură și bitum. În 2023, instalația a procesat aproximativ 4,8 milioane de tone de țiței, potrivit Statului Major al Ucrainei.

Saratov este un important centru industrial situat la aproximativ 150 de kilometri de granița cu Kazahstan și la circa 600 de kilometri est de linia frontului din Ucraina.