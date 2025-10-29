UPDATE 23:00 - Zelenski, după ce armata rusă a lovit un spital de copii din Herson: ”Rusia este acum cea mai mare organizație teroristă din lume”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, solicită continuarea sancțiunilor împotriva Rusiei, după ce armata rusă a lovit un spital de copii din Herson.Liderul de la Kiev spune că doar presiunea și forța pot opri Moscova.

De asemenea, el a transmis că Statele Unite au făcut „pasul corect” prin impunerea unor sancțiuni mai dure companiilor petroliere rusești, pentru a limita capacitatea Moscovei de a continua războiul.

„Nimic nu convinge Rusia în afară de presiune și forță. Pasul recent al Americii – sancțiunile semnificative împotriva companiilor petroliere rusești – a fost măsura corectă. Astfel de măsuri trebuie să continue, pentru a ține în frâu obrăznicia Rusiei și a o lipsi de mijloacele de a prelungi războiul”, a scris liderul ucrainean pe X.

UPDATE 22:00 - Premierul Slovaciei vrea să inițieze o dezbatere parlamentară privind cheltuielile militare

Premierul Slovaciei, Robert Fico, a declarat miercuri că nu va semna niciun fel de garanție pentru finanțarea cheltuielilor militare ale Ucrainei în 2026-2027 și a promis că țara sa nu va participa ”nici măcar cu un cent” la finanțarea cheltuielilor militare ale Kievului, relatează TASR.

După o ședință a guvernului slovac desfășurată în localitatea Visnove din regiunea Zilina, Fico a anunțat că dorește să inițieze o dezbatere parlamentară pe acest subiect.

Mai mult, șeful guvernului slovac a spus că nu este surprins de informația privind reducerea trupelor americane din Europa și că nu se simte amenințat.

”Pentru mine, este confirmarea faptului că președintele SUA Donald Trump este rațional. El are dreptate într-o anumită măsură”, a spus Fico, adăugând că liderul de la Casa Albă se comportă pragmatic.

Totodată, el a subliniat că Slovacia are un program comun de cooperare în domeniul apărării în interiorul Uniunii Europene, ce arată că este nevoie de mia multă eficiență în cheltuirea resurselor pentru apărare.

UPDATE 20:00 - Rusia anunţă cucerirea satului Vîşneve în Dnipropetrovsk

Ministerul rus al Apărării a revendicat miercuri cucerirea satului Vîşneve în regiunea ucraineană Dnipropetrovsk (centru-est).

Trupe ruse continuă să cucerească în mod lent teren în anumite sectoare, în pofida unor pierderi grele, împotriva unor forţe ucrainene mai puţin numeroase.

UPDATE 18:50 - Trimisul lui Putin, Kirill Dmitriev, crede că în Ucraina va fi pace în decurs de un an

Trimisul special al preşedintelui rus Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, a declarat la o conferinţă pentru investiţii din Arabia Saudită că războiul din Ucraina se va încheia în decurs de un an. relatează Reuters.

Întrebat dacă pacea în Ucraina este posibilă în decursul unui an, Dmitriev a răspuns: „Cred că da”.

Oficialul rus a făcut declaraţia după ce a avut întâlniri cu oficiali din administraţia preşedintelui american Donald Trump, care au avut loc în Statele Unite la sfârşitul săptămânii trecute. Vizita sa a urmat anunţului că summitul dintre Trump şi Putin a fost amânat. În timpul vizitei sale în SUA, Dmitriev a declarat că Rusia şi SUA sunt aproape de o „soluţionare diplomatică” a conflictului.

„Suntem siguri că suntem pe drumul spre pace şi, în calitate de pacificatori, trebuie să facem acest lucru posibil”, a declarat Dmitriev, care este şi directorul general al Fondului rus de Investiţii Directe.

Kirill Dmitriev a lăudat cooperarea dintre Statele Unite, Arabia Saudită şi Rusia, subliniind că sunt cele mai mari deţinătoare de resurse naturale din lume, şi a spus că o astfel de cooperare va face lumea mai sigură.

„Oamenii sunt concentraţi în acest moment pe conflictul regional care există în jurul Rusiei, dar noi nu vrem ca acesta să se transforme într-un conflict mai mare. Şi pentru asta trebuie să facem mai bine decât am făcut până acum, nu mai rău”, a comentat Dmitriev.

UPDATE 16:40 - Nouă răniţi, între care și patru copii, într-un atac rusesc asupra unui spital pediatric din Herson

Nouă persoane, printre care se numără și patru copii, au fost rănite, miercuri, într-un bombardament rusesc care a vizat un spital pediatric, din oraşul ucrainean Herson (sud), anunţă autorităţile de la Kiev, care acuză Moscova de comiterea unei ”noi crime de război”, relatează AFP.

”Inamicul a deschis focul asupra unui spital de copii, la Herson. Nouă persoane au fost rănite, inclusiv patru copii şi trei membri ai personalului”, a anunţat mediatorul ucrainean însărcinat drepturolor omului Dmîtro Lubineţ.

Oficialul a anunțat că mai multe clădiri ale unității medicale au suferit ”pagube importante”.

”Este vorba despre o nouă crimă de război a Federaţiei ruse, care atacă în mod deliberat bunuri civile, încălcând flagrant normele dreptului internaţional umanitar”, denunţă într-un comunicat postat pe reţelele de socializare Lubineţ.

UPDATE 13:20 - Ministrul polonez al Apărării a confirmat că Varșovia n-a primit nicio informare privind reducerea trupelor americane

Ministrul polonez al Apărării a declarat, miercuri, că Varșovia n-a primit nicio informare privind o posibilă reducere a contingentelor americane de pe teritoriul Poloniei, așa cum a primit România. De altfel, Polonia, țară condusă de un președinte suveranist, se bucură de simpatia administrației de la Washington, manifestată atât în timpul campaniei electorale, cât și după alegerea lui Karol Nawrocki.

UPDATE 11:31 - Rusia a doborât o sută de drone ucrainene deasupra teritoriului său, dintre care șase în apropiere de Moscova

Apărarea antiaeriană rusească a doborât în noaptea de marți spre miercuri o sută de drone ucrainene cu aripă fixă deasupra teritoriului Rusiei, dintre care șase în apropierea Moscovei, a informat miercuri Ministerul Apărării rus pe canalul său de Telegram, transmite EFE.



Conform sursei citate, cele mai multe drone doborâte au fost în regiunea Briansk, la granița cu Ucraina, unde sistemele de apărare antiaeriană au interceptat și distrus 46 de aparate ucrainene fără pilot.



Conducerea militară rusă a mai indicat că șase drone, dintre care patru se îndreptau spre Moscova, au fost doborâte în apropierea capitalei Moscova.



Apărarea antiaeriană a doborât drone ucrainene deasupra a 13 regiuni din Rusia, precum și deasupra peninsulei Crimeea, anexată de Rusia în 2014.

UPDATE 9:45 - MApN confirmă decizia Statelor Unite de a-și retrage trupe din România și alte țări vecine

Ministerul Apărării Naționale a fost informat cu privire la reducerea unei părți din efectivele americane dislocate pe Flancul Estic al NATO, în contextul procesului de reevaluare a posturii globale a forțelor armate ale SUA. Printre unitățile care urmează să își încheie rotațiile în Europa se numără și trupe din România.

UPDATE 8:25 - Statele Unite retrag circa 800 de militari din România, aproape jumătate din efectivele pe care le au în țara noastră

Administrația Trump urmează să retragă mii de militari americani din România și alte țări de pe frontul estic al NATO, o schimbare semnificativă care a stârnit îngrijorări. Informația a fost oferită de trei oficiali americani și europeni pentru publicația Kyiv Post și la scurt tip a fost confirmată de Ministerul român al Apărării Naționale.

UPDATE 7:20 - Ucraina a lansat un atac cu drone asupra unei rafinării de petrol și a unei uzine chimice din regiunea rusă Tambov

Potrivit unor surse citate de publicația The Kyiv Independent, atacul ar fi vizat infrastructura industrială din orașul Rasskazovo, aflat la peste 400 de kilometri de granița cu Ucraina.

Conform informațiilor preliminare, dronele ucrainene ar fi provocat un incendiu la rafinărie, iar uzina chimică ar fi fost de asemenea afectată. Autoritățile ruse nu au confirmat oficial amploarea pagubelor, dar guvernatorul regiunii Tambov a recunoscut că o dronă a fost doborâtă în zonă și că resturile acesteia au provocat un incendiu minor, fără victime.

Atacul face parte dintr-o serie de lovituri ucrainene asupra infrastructurii energetice și industriale din Rusia, menite să afecteze capacitatea logistică și economică a Moscovei.