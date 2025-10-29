Ministrul polonez al Apărării le râde în nas habarniștilor de la București. Varșovia n-a primit nicio informare privind reducerea trupelor americane

Polonia chiar ăși va dezvolta industria militară
Ministrul polonez al Apărării a declarat, miercuri, că Varșovia n-a primit nicio informare privind o posibilă reducere a contingentelor americane de pe teritoriul Poloniei, așa cum a primit România. De altfel, Polonia, țară condusă de un președinte suveranist, se bucură de simpatia administrației de la Washington, manifestată atât în timpul campaniei electorale, cât și după alegerea lui Karol Nawrocki.

Ministrul polonez al Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, a comentat decizia, subliniind că Polonia nu a primit nicio notificare oficială privind o eventuală reducere a contingentului american de pe teritoriul său.

Oficialul de la Varșovia a reafirmat angajamentul țării sale față de cooperarea militară cu Statele Unite și NATO, menționând că „prezența americană în Polonia este esențială pentru securitatea regională.”, scrie Polsat News.

În același timp, oficialul a subliniat că țara sa continuă să investească în propria capacitate de apărare, inclusiv prin construcția de noi facilități militare și achiziții de echipamente.

Anunțul vine într-un moment sensibil pentru Europa de Est, în contextul tensiunilor regionale și al nevoii de consolidare a flancului estic al NATO.