Ministrul polonez al Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, a comentat decizia, subliniind că Polonia nu a primit nicio notificare oficială privind o eventuală reducere a contingentului american de pe teritoriul său.

Oficialul de la Varșovia a reafirmat angajamentul țării sale față de cooperarea militară cu Statele Unite și NATO, menționând că „prezența americană în Polonia este esențială pentru securitatea regională.”, scrie Polsat News.

În același timp, oficialul a subliniat că țara sa continuă să investească în propria capacitate de apărare, inclusiv prin construcția de noi facilități militare și achiziții de echipamente.

Anunțul vine într-un moment sensibil pentru Europa de Est, în contextul tensiunilor regionale și al nevoii de consolidare a flancului estic al NATO.