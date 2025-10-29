Moșteanu: Parteneriatul strategic România-SUA rămâne solid și activ. România și aliații au fost informați despre redimensionarea unei părți din trupele americane dislocate în Europa, care reprezintă un efect al noilor priorități ale administrației prezidențiale din SUA, anunțate încă din februarie.

Vreau să fie clar: nu vorbim despre o retragere a forțelor americane din România, ci despre o ajustare planificată a rotațiilor în mai multe state NATO. Pe teritoriul României rămân aproximativ 1.000 de militari americani, continuând misiunile comune de apărare și descurajare.

Capacitățile strategice - inclusiv sistemul sistemul de apărare antirachetă Aegis Ashore, găzduit de baza aeriană de la Deveselu - își mențin integral funcționalitatea, iar baza aeriană de la Câmpia Turzii continuă să fie un punct esențial pentru operațiuni aeriene și colaborare aliată.

Mâine merg la Sibiu și Cincu împreună cu noua ministră a Apărării din Franța; există, în această perioadă, cel mai mare exercițiu NATO din România. Rămân în jur de 900 de soldați americani în România.

Decizia era așteptată, România aflându-se în contact permanent cu partenerul strategic american, se arată într-un comunicat al MApN.

"Redimensionarea forțelor SUA reprezintă un efect al noilor priorități ale administrației prezidențiale, anunțate încă din luna februarie. Decizia a avut în vedere și faptul că NATO și-a consolidat prezența și activitatea pe Flancul Estic, ceea ce permite Statelor Unite să își ajusteze postura militară în regiune.



Decizia americană este de sistare a rotirii in Europa a unei brigăzi care deținea elemente în mai multe state NATO. Aproximativ o mie de militari americani vor rămâne dislocați în continuare pe teritoriul național, contribuind la descurajarea oricăror amenințări și reprezentând în continuare o garanție a angajamentului SUA pentru securitatea regională", se arată în comunicat.