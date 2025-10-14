UPDATE 7:20 - ”Aceştia s-au dovedit a fi bărbaţi cu vârste cuprinse între 19 şi 73 de ani, recrutaţi de la distanţă de inamic sub pretextul „câştigurilor uşoare”. Alţi doi au fost înşelaţi de ruşi care se dădeau drept ofiţeri SSU”, a declarat agenţia.

În Odesa, ofiţerii de securitate au prins un şomer local „în flagrant” în timp ce încerca să planteze un dispozitiv exploziv improvizat (IED) sub o linie de cale ferată.

Bărbatul colectase explozibilul dintr-o ascunzătoare pregătită în prealabil de agenţii ruşi. Ofiţerii SSU au reţinut, de asemenea, alte şapte persoane în regiunea Odesa, care dăduseră foc la cabinete de relee de pe căile ferate locale pentru a perturba logistica militară ucraineană.

Ei au filmat atacurile incendiare pentru a le raporta superiorilor lor din Rusia. În Lviv, doi rezidenţi în vârstă de 19 ani au fost descoperiţi după ce au dat foc unei poşte şi unor intrări rezidenţiale, la instrucţiunile ruşilor.

Contrainformaţiile au descoperit ulterior că ruşii se dăduseră drept ofiţeri SSU, păcălind tinerii să creadă că participau la o „operaţiune specială” ucraineană. „Conform legendei furnizate de inamic, ţintele ar fi adăpostit „criminali” care acţionau împotriva Ucrainei.

După cum a raportat anterior Ukrinform, SSU a reţinut recent un dezertor ucrainean recrutat de Rusia, care plănuia un atac terorist în centrul oraşului Zaporojie.

UPDATE 7:00 - Zelenski prezintă posibile surse de finanţare pentru achiziţionarea rachetelor Tomahawk

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că finanţarea potenţială pentru furnizarea rachetelor Tomahawk către Ucraina ar putea proveni din trei surse: programul PURL al NATO, un „mega acord” negociat cu Statele Unite şi activele ruseşti îngheţate, relatează Ukrinform.

El a făcut aceste declaraţii în cadrul unei conferinţe de presă comune cu Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe şi politica de securitate, Kaja Kallas, potrivit unui corespondent Ukrinform.



Întrebat despre posibilele opţiuni de finanţare pentru rachetele Tomahawk, Zelenski a sugerat trei opţiuni. „O opţiune este programul PURL [Lista priorităţilor Ucrainei] al NATO.

Prin acest mecanism, NATO achiziţionează diverse tipuri de arme din SUA cu fonduri proprii şi apoi ne transferă ceea ce avem nevoie”, a spus Zelenski.

A doua sursă potenţială, a adăugat el, este un acord bilateral important cu Statele Unite – „Mega Deal” – negocierile pentru care sunt încă în curs. ”A doua opţiune este o achiziţie directă prin Mega Deal. Este o întreprindere de amploare şi mai este încă mult de parcurs”, a spus el.

Zelenski a adăugat că fondurile provenite din activele ruseşti îngheţate ar putea fi utilizate şi pentru achiziţionarea de rachete Tomahawk.

„Este cu siguranţă o opţiune bună”, a spus el, adăugând că este încă prea devreme pentru a discuta cantităţile exacte sau condiţiile potenţialelor livrări.

Preşedintele SUA, Donald Trump a declarat că Ucraina ar putea primi rachete de croazieră Tomahawk dacă Rusia refuză să urmărească o soluţionare paşnică.