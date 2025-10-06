UPDATE 9:00 - Atac ucrainean masiv cu sute de drone asupra Rusiei, mai ales în zona Mării Negre și Crimeei

Rusia a afirmat luni dimineață că peste noapte a interceptat 251 de drone ucrainene, mai ales în zona Mării Negre, ceea ce înseamnă că acesta a a fost unul dintre cele mai ample atacuri aeriene ucrainene din cei trei ani și jumătate de război, transmit AFP și Reuters.

UPDATE 7:50 - Președintele rus Vladimir Putin a lansat un avertisment Statelor Unite, spunând că dacă trimit rachete Tomahawk Kievului, atunci acest lucru ar duce la distrugerea relațiilor dintre Moscova și Washington.

Într-un videoclip difuzat duminică de televiziunea de stat rusă, Vladimir Putin a declarat că dacă Statele Unite ar furniza rachete Tomahawk Ucrainei pentru lovituri de lungă distanță în adâncul teritoriului rus, acest lucru ar duce la distrugerea relațiilor dintre Moscova și Washington, scrie agenția Reuters.

UPDATE 7:25 - Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că autoritățile germane suspectează Rusia că se află în spatele multiplelor zboruri de drone rusești de recunoaștere observate în weekendul trecut în spațiul aerian al Germaniei.

Potrivit oficialului, aceste incidente au inclus și zboruri care au dus la întreruperea temporară a traficului aerian pe Aeroportul din München, unde peste 10.000 de pasageri au rămas blocați, iar zeci de zboruri au fost anulate sau redirecționate.

„Presupunerea noastră este că Rusia este implicată în majoritatea acestor zboruri de drone”, a declarat Merz într-o conferință de presă.

El a adăugat că frecvența acestor incursiuni este fără precedent, chiar și în comparație cu perioada Războiului Rece. Cu toate acestea, niciuna dintre dronele observate nu era înarmată, toate având caracter de recunoaștere, ceea ce indică misiuni de supraveghere și colectare de informații, scrie Reuters.

ȘTIREA INIȚIALĂ

"Din nefericire, nu există o reacție adecvată, puternică a lumii la tot ce se întâmplă", a spus Zelenski în mesajul său video zilnic, remarcând amploarea și îndrăzneala în creștere ale atacurilor.

"Aceasta este exact de ce (președintele rus Vladimir) Putin o face: pur și simplu râde de Occident, de tăcerea lui și de absența contramăsurilor decisive", a adăugat liderul ucrainean.



"Rusia încearcă în mod deschis să distrugă infrastructura noastră civilă și chiar acum, înaintea iernii, ia la țintă infrastructura de gaze, generarea și transportul de electricitate", a afirmat el.



Armata rusă a atacat Ucraina în cursul nopții cu 53 de rachete și câteva valuri de drone. Cinci persoane au fost ucise - patru în regiunea vestică Lvov și una în Zaporijia - și 18 rănite.



La Lvov a fost vorba despre cel mai mare atac în această regiune de la începutul războiului, potrivit guvernatorului Maksim Kozîțki.



Conform primarului Andrii Sadovî, un complex industrial a luat foc după atac. O altă întreprindere industrială a fost vizată în regiunea Vinnița (centru-est).



Zelenski s-a arătat nemulțumit și de faptul că dronele de atac rusești conțin componente "care sunt în continuare livrate din țări occidentale și diferite țări vecine cu Rusia".



El și-a exprimat uimirea că, și după mai mult de trei ani și jumătate de război, nu este clar cum să fie oprită furnizarea acestor componente critice.



"Cele aproape 500 de drone pe care rușii le-au folosit astă-noapte conțin peste 100.000 de componente fabricate în străinătate", a exemplificat Zelenski.



Conform AFP, armata rusă a raportat că a lansat în cursul nopții "un atac masiv cu ajutorul unor arme de înaltă precizie", precum rachete Kinjal, asupra unor "întreprinderi ale complexului militaro-industrial ucrainean și a infrastructurilor de gaze și energetice care le asigurau funcționarea".