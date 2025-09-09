Armata Moscovei ocupă în prezent aproximativ 70% din regiunea Zaporojie, dar capitala regională – orașul cu același nume – se află în continuare sub controlul Kievului.

Potrivit generalului Sîrskîi, pe lângă ofensiva pe scară largă planificată în direcția Zaporojie, Rusia pregătea operațiuni în direcția localității Novopavlivka, din raionul Orihiv, și intenționa să străpungă și să încercuiască forțele ucrainene din zona orașelor Pokrovsk-Myrnohrad.

„Cu toate acestea, trupele noastre au împiedicat punerea în aplicare a acestor planuri. Rușii au fost nevoiți să amâne ofensiva din regiunea Zaporojie și să redistribuie unitățile marine (forțele de pușcași marini, n.r.) în regiunea Donețk”, a susținut Sîrskîi.



Sîrskîi a adăugat că eforturile principale ale armatei ruse se concentrează în prezent pe direcțiile orașelor Lîman, Dobropillea și Pokrovsk din regiunea Donețk, precum și pe direcția localității Novopavlivka, situată la intersecția regiunilor Zaporojie, Donețk și Dnipropetrovsk.

„Inamicul folosește o tactică de avansare prin «infiltrare» cu grupuri mici de infanterie, încercând să se infiltreze în zone populate, exploatând golurile dintre poziții și evitând luptele directe”, a precizat șeful armatei ucrainene, într-un comunicat publicat pe Facebook în care a făcut bilanţul lunii august.

Rușii au superioritate numerică chiar și de 6 la 1 pe front, arată bilanțul generalului Sîrskîi, și folosesc o nouă tactică pentru a înainta

În cadrul unei ședințe informative din 29 august, președintele Volodimir Zelenski a făcut ecou afirmațiilor de acum ale lui Sîrskîi, spunând că situația în direcția Zaporojie „rămâne neschimbată”, deși armata rusă adună trupe aeropurtate în acel sector al frontului.