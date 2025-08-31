Avertisment de la șeful serviciilor secrete ucrainene

În cadrul forumului internațional „Războiul informațional: de la rezistență la reziliență”, șeful serviciului de informații militare al Ucrainei, Kyrylo Budanov, a atras atenția că viitoarele exerciții militare ruso-belaruse, denumite Zapad-2025, vor fi însoțite de un val masiv de dezinformare și presiune cognitivă asupra Ucrainei și a statelor europene. Potrivit oficialului, aceste campanii vor avea ca scop destabilizarea societății și slăbirea sprijinului occidental pentru Kiev.

Putin, la Beijing pentru un summit de securitate

Pe plan diplomatic, președintele rus Vladimir Putin a sosit în China, unde participă la un summit regional privind securitatea, găzduit de liderul chinez Xi Jinping. Presa de stat de la Beijing a descris relațiile dintre cele două state drept „cele mai bune din istorie” și „cele mai stabile și mature din punct de vedere strategic” dintre marile puteri.

Crime de război în Donețk

În estul Ucrainei, situația rămâne dramatică. Formațiunea Corpul 1 Azov a publicat imagini video în care un soldat rus ar fi executat un civil neînarmat în regiunea Donețk. Victima era îmbrăcată în haine civile și nu avea asupra sa arme, au precizat militarii ucraineni, catalogând incidentul drept o încălcare flagrantă a Convenției de la Geneva privind protecția populației civile în timpul conflictelor.

Activele rusești înghețate, dar nu confiscate

Pe plan economic, Uniunea Europeană analizează modalități de a direcționa către Ucraina profiturile generate de activele rusești înghețate pe teritoriul său, estimate la aproximativ 210 miliarde de euro. Deocamdată, însă, Bruxelles-ul exclude varianta confiscării directe a acestor fonduri, menținând regimul actual de sancțiuni.