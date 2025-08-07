UPDATE 8:00 - Videoclipurile postate pe rețelele de socializare de către localnici și geolocalizate de canalul rusesc Telegram Crimean Wind au arătat flăcări uriașe din gară, relatează Kyiv Independent, potrivit HotNews.ro.

Guvernatorul rus Bocharov a confirmat atacul. Acesta a anunțat că un incendiu a izbucnit la o clădire administrativă din gară, dar a susținut că nu au fost observate daune la infrastructura feroviară.

Potrivit Kyiv Independent, gara servește drept centru logistic pentru transportul de echipamente militare destinate frontului din Ucraina, precum și teritoriilor ocupate.

Ukraine strikes 2 more Railway Stations in Volgograd Oblast at

the Surovikino railway station and Maksim Gorky railway station.



Video is taken of Surovikino railway station on fire. pic.twitter.com/hMnKe1WqVj — Intelschizo (@Schizointel) August 7, 2025

În urma atacului din regiune, au fost impuse restricții temporare de zbor pe Aeroportul Volgograd, a anunțat Rosaviatsia, agenția rusă pentru transport aerian. Regiunea Volgograd este situată la aproximativ 900 de kilometri sud-est de Moscova.

‼️🇺🇦✈️🔥 Last night, Ukrainian kamikaze drones bombed railway and power distribution infrastructure in Russia\"s Volgograd region.



See the latest updates with us: @NSTRIKE1231 pic.twitter.com/XET77YEOzu — NSTRIKE (@NSTRIKE1231) August 7, 2025

În total, 82 de drone au fost doborâte în diverse regiuni ale Rusiei peste noapte, a anunțat Ministerul Apărării din Rusia.

În ultimele săptămâni, Ucraina a atacat mai multe gări rusești din apropierea graniței cu Rusia. În noaptea de 29 iulie, dronele au lovit o gară din orașul Salsk, regiunea Belgorod, provocând un incendiu de amploare.

UPDATE 7:20 - Marco Rubio, precizări importante înainte de o posibilă întâlnire între Trump și Putin

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat miercuri că „încă mai avem multe lucruri de făcut” înainte de o posibilă întâlnire la nivel înalt între preşedintele american Donald Trump şi omologul său rus Vladimir Putin pentru a pune capăt războiului din Ucraina, transmite News.ro.

„Astăzi (miercuri – n.r.) a fost o zi bună, dar avem încă mult de lucru. Există încă o mulţime de obstacole de depăşit şi sperăm să facem acest lucru în următoarele zile şi ore, poate săptămâni”, a declarat Rubio la Fox Business.

„Preşedintele vrea să pună capăt războiului”, a declarat Rubio.

„Vom avea discuţii cu aliaţii noştri europeni şi cu ucrainenii în următoarele zile pentru a vedea ce progrese putem face. Şi apoi, sperăm, lucrurile vor continua să progreseze şi va exista o oportunitate foarte curând pentru preşedinte să se întâlnească atât cu Vladimir Putin, cât şi cu preşedintele Zelenski, la un moment dat, sperăm în viitorul apropiat”.

„Dar, evident, trebuie să se întâmple multe înainte ca acest lucru să se poată realiza”, a mai spus secretarul de stat american.