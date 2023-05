Imaginile presupusului atac ucrainean asupra navei rusești au fost publicate joi, după ce Ministerul Apărării rus a precizat că „atacul a fost respins” și toate „dronele inamice” au fost distruse. „Atacul” prezentat de ruși a avut loc miercuri, 24 mai, și au fost implicate trei drone. Rusia a susținut că a distrus trei nave fără pilot care au încercat să lovească nava de recunoaștere în Marea Neagră, dar videoclipul pare să arate că cel puțin una dintre drone s-a apropiat foarte mult de navă, deși nu este clar dacă nava a fost lovită sau avariată.

Anton Gerașcenko, fost ministru și consilier al Ministerului de Interne al Ucrainei, a distribuit joi un videoclip care arată atacul cu dronă asupra navei rusești Ivan Khurs.

I posted yesterday about a Russian Black Sea Fleet ship Ivan Khurs that was attacked by unmanned drones.



Russia claimed "the ship continues to carry out its functions" without mentioning its state.



It seems the third drone did manage to damage the ship? pic.twitter.com/ZdYyQQq10f