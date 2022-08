Vladimir Putin s-a întâlnit, marți, la Kremlin, cu Viktor Zolotov, comandantul Gărzii Naționale a Rusiei (Rosgvardia).

Înregistrarea video publicată de către Kremlin după întâlnirea lui Putin cu Zolotov arată că președintele rus a avut o grimasă încruntată pe parcursul întâlnirii, generalul relatându-i cum ucrainenii își manifestă „sprijinul” pentru soldații ocupanți ruși.

Zolotov, în vârstă de 68 de ani, a pierdut mii de militari ai săi în cursul „operațiunii militare speciale” ordonată de președintele rus la sfârșitul lunii februarie.

Rosgvardia, care-i răspunde direct lui Putin, a fost creată în 2016 pentru a lupta împotriva terorismului și a crimei organizate, fiind folosită înainte de 24 februarie pe plan intern pentru a reprima protestele antiguvernamentale pașnice.

Mai mulți analiști occidentali au notat că militarii acestei unități nu ar fi instruiți pentru operațiuni de luptă precum cele desfășurate de trupele rusești în Ucraina, scrie hotnews. La sfârșitul lunii mai, presa din Occident a scris despre cazul a peste 100 de membri ai Rosgvardia care au refuzat să lupte în război.

Noua întâlnire cu Zolotov la Kremlin nu a fost însă singura ocazie în care Putin a fost văzut ținându-se strâns de masa din fața sa, unii speculând că președintele rus suferă de boala Parkinson într-o formă incipientă și că aceasta este o metodă de a evita tremuratul caracteristic al mâinilor.

Înregistrarea video pare stranie și fiindcă Zolotov în mare parte doar recită activitățile de rutină ale Rosgvardia, pe care Putin le cunoaște foarte bine din moment ce el a dispus crearea acestei ramuri a forțelor armate și este comandantul ei șef.

