Preşedinta Comisiei Europene, Ursula Von der Leyen, a criticat incidentele antisemite care s-au produs în ultimele săptămâni în Europa.



Referindu-se la manifestaţii şi postări pe reţelele de social media, Ursula Von der Leyen a declarat publicaţiei germane Bild în comentarii publicate luni:

"Aclamarea terorismului, a antisemitismului sau a violenţei împotriva minorităţilor este josnică şi nu-şi are locul în Europa.

Societăţile noastre democratice deschise sunt cea mai mare putere a Europei. Dar deschiderea ne face de asemenea vulnerabili.

De aceea, trebuie să luptăm încă de la început oriunde se manifestă ura împotriva celor care gândesc diferit, fie pe internet, fie pe străzile noastre", a transmi șefa Comisiei Euroepne, Ursula Von der Leyen în declarația oficială dată publicației germane Bild, relatează agerpres.ro.

Ample manifestaţii pro-palestiniene au avut loc în weekend în mai multe capitale europene pe fondul amplificării criticilor împotriva bombardamentelor israeliene care continuă asupra Fâşiei Gaza, relatează agerpres.ro.

London. Now.



This is horrifying.



How are Jews meant to stay in the U.K.? pic.twitter.com/K4UScvwzol