Proteste în Serbia

Protestatarii au înconjurat clădirea simbolică, avariată în timpul bombardamentelor NATO din 1999, considerată de mulți sârbi un monument al arhitecturii moderniste și un memorial dedicat victimelor războiului. Ei acuză autoritățile că prin această lege pun interesele politice și economice înaintea valorilor culturale și istorice.

„Am venit aici pentru a ne face auzită vocea. Președintele Vucic încearcă să-i facă pe plac lui Trump”, a declarat pentru Reuters Teodora Smiljanic, una dintre participantele la protest. „Poate speră că în schimb Trump va ridica sancțiunile asupra companiei petroliere sârbe NIS, deținută de Rusia”, a adăugat femeia.

Protests in Belgrade, Serbia due to @avucic regime issued Lex Specialis in order to give away 4 protected buildings to @jaredkushner to make hotel and apartments!

People are outraged by breaking national laws for private interests.@nytimes @BBC @politico @Corriere @guardian… pic.twitter.com/x7gHuJ43RV — Svetlana Vukasović (@Cekiron) November 11, 2025

Noua lege, aprobată vineri, simplifică și accelerează procedurile administrative pentru Affinity Global Development, compania lui Jared Kushner, care urmează să construiască pe terenul fostului sediu militar un ansamblu format din hoteluri, apartamente, spații comerciale și birouri.

O parte dintre partidele de opoziție susțin că legea este neconstituțională și cer revocarea ei, însă majoritatea parlamentară apropiată președintelui Aleksandar Vučić a adoptat-o fără amendamente. Guvernul argumentează că proiectul va stimula investițiile străine și va consolida relațiile bilaterale cu Statele Unite.

Zdravko Ponoš, fost șef al Statului Major și actual lider al formațiunii Srbija Centar, a declarat pentru postul N1 că „Vučić încearcă să-l corupă pe Trump”.

Compania Affinity Partners, care coordonează investițiile lui Kushner, nu a oferit încă un punct de vedere oficial cu privire la situația din Serbia.

Controversa este alimentată și de faptul că, în noiembrie anul trecut, guvernul sârb a retras statutul de monument protejat al fostului sediu militar, deschizând astfel calea pentru începerea lucrărilor.

Jared Kushner, soțul Ivankăi Trump, a fondat Affinity Global Development în 2021, după ce a părăsit administrația americană.