MAE recomandă cetățenilor români să evite zonele aglomerate și cele în care se desfășoară acțiuni de protest și să urmărească instrucțiunile autorităților locale.



De asemenea, MAE informează cetățenii români ca dacă se află într-o situație de urgență, pe teritoriul Republicii Serbia, pot apela numerele de urgență locale +381-11192 (poliția), +381-11193 (pompierii), +381-11194 (ambulanța), precum și +381-111987 (asistență auto).



Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Belgrad +381 11 36 70 361 și +381 11 36 70 798, apelurile fiind redirecționate către Centrul De Contact și Suport pentru Cetățenii Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center, în regim de permanență.



De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu caracter de urgență, pe teritoriul Republicii Serbia au la dispoziție telefonul de urgență al Ambasadei României la Belgrad: +381 63 319 425, respectiv al Consulatului General al României la Vârșeț (+381 644 584 833) și al Consulatului General al României la Zajecar (+381 692 799 650).