Primele ciocniri între protestatari și forțele de ordine au avut loc la intrarea într-o fermă din Lutzerath. Activiștii au format un cordon uman, au împiedicat pătrunderea polițiștilor în zonă și au aruncat cu obiecte în jandarmi.

Un activist a făcut apel la oficialități să oprească operațiunea. Oamenii se opun extinderii unei mine de lignit pe terenul pe care se află satul. Poliția se așteaptă ca manifestanții să opună rezistență în continuare, însă au promis să nu aresteze manifestanţii, ci să-i evacueze din tabără, iar apoi să-i împiedice să revină prin blocarea căilor de acces.

În ciuda protestelor, Guvernul a anunțat deja că de pe 4 octombrie anul acesta, cea mai mare companie energetică a Germaniei are nevoie să prelucreze cărbunele din zonă pentru a compensa reducerea livrărilor din Rusia.

Police are attacking the #peaceful demonstrators for no reason.

After- #Climate extremists throw a Molotov cocktail as police enter the western #German mining village of #Luetzerath to clear the site.#LuetzerathUnraeumbar #Luetzerathbleibt #Germanypic.twitter.com/gTFS7rbamU