Cazul lui Ashley Brassington

Ashley Brassington, fost cadru didactic la Școala Publică Abbotsford din New South Wales, a reclamat că a fost supus în mod repetat la insulte, intimidare și izolare, până când și-a încetat activitatea în decembrie 2023. Ulterior, el a început să lucreze prin compania de recrutare Chandler Macleod, unde a susținut că a fost din nou hărțuit de un coleg.

Potrivit declarațiilor sale, acesta l-ar fi insultat în mod constant, numindu-l „alcoolic” și „obez”, i-ar fi invadat spațiul personal și l-ar fi presat să răspundă imediat la mesaje. Brassington a reclamat inclusiv un incident în care ar fi fost împuns în braț.

Decizia comisiei

O comisie independentă a stabilit că nu există probe care să contrazică mărturia fostului profesor, iar documentele medicale confirmă agravarea stării sale psihologice în perioada menționată. Expertiza a arătat că Brassington nu mai are capacitatea de a desfășura activități profesionale sau academice.

În urma verdictului, Departamentul Educației din New South Wales a fost obligat să-i plătească 41.800 de dolari, iar compania de recrutare Chandler Macleod – alți 24.320 de dolari. În total, despăgubirile acordate depășesc 63.000 de dolari.