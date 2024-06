Autorităţile elene au confirmat că trupul unui bărbat, despre care se crede că ar fi medicul şi omul de televiziune britanic Michael Mosley a fost găsit pe insula Symi, relatează The Guardian, potrivit News.ro.

El se afla în vacanţă împreună cu soţia sa şi dispăruse de miercuri, după ce a plecat la o plimbare pe coasta abruptă de pe insula Symi.

"A fost găsit în zona Ayia Marina", a declarat pentru The Guardian viceprimarul insulei, Nikitas Grillas. "Pot confirma că este el", a spus oficialul.

Descoperirea a avut loc în cea de-a cincea zi a unei operaţiuni masive aeriene, terestre şi maritime pentru a-l găsi pe editorialistul şi realizatorul de emisiuni celebre în domeniul sănătăţii.

Mosley, în vârstă de 67 de ani, a fost văzut ultima dată când a plecat în drumeţie pe plaja St Nikolas de pe insula Symi, miercuri, la ora locală 13.30.

Soţia sa, dr. Clare Bailey, a dat alarma după ce nu s-a întors până la ora 19.30. O operaţiune de căutare şi salvare a fost lansată pentru a-l găsi pe doctorul cunoscut mai ales pentru apariţiile sale în emisiunile The One Show şi This Morning.

La căutări au participat poliţişti, pompieri, câini special antrenaţi, voluntari şi o dronă. Poliţia a pornit de la ipoteza că Mosley ar fi putut fi afectat de căldură şi a alunecat şi a căzut, poate, de la înălţime.

Mosley, editorialist la Daily Mail, a realizat o serie de documentare despre dietă şi exerciţii fizice, inclusiv emisiunea de pe Channel 4 Michael Mosley: Who Made Britain Fat?

El a participat şi la serialul BBC Trust Me, I'm a Doctor. A trăit cu tenii în intestine timp de şase săptămâni pentru documentarul Infested! Living With Parasites, difuzat pe BBC Four.

Mosley a fost, de asemenea, creditat pentru popularitatea în creştere a dietei 5:2, care presupune să posteşti două zile pe săptămână pentru a pierde în greutate. El a fost numit jurnalistul medical al anului de către Asociaţia Medicală Britanică în 1995.