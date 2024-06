Cum a dispărut jurnalistul

Michael Mosley a fost văzut ultima dată miercuri, în jurul orei 13.30, ora Greciei (11.30, ora României), când a plecat de pe plaja Saint Nikolas pentru a se plimba spre centrul insulei. De atunci, nu a mai fost văzut, iar autoritățile locale au început o operațiune de căutare și salvare.

Scafandrii cercetează apele din largul insulei Symi, în timp ce poliția și pompierii folosesc drone și câini de urmărit pentru a-l localiza pe Dr. Mosley. Paza de coastă din Symi a declarat că toate bărcile lor de patrulare, aproximativ cinci, precum și toate bărcile private și comerciale din zonă participă la căutări.

„Toate bărcile noastre de patrulare sunt în căutare, aproximativ cinci. De asemenea, toate bărcile private și comerciale știu despre incident și caută în această zonă”, a declarat un reprezentant al Pazei de Coastă.

Ce au transmis oamenii legii în acest caz

Poliția locală a fost informată despre „dispariția cetățeanului britanic în vârstă de 67 de ani pe insulă” miercuri, iar ulterior a cerut ajutorul pompierilor greci. Joi după-amiază, din Rodos au sosit șase pompieri, un vehicul și o echipă de drone pentru a sprijini căutările.

Primarul din Symi, Eleftherios Papakalodoukas, a declarat că pompierii consideră că este „imposibil” ca Mosley să se mai afle în zona respectivă, care este controlată și plină de oameni. „Este o zonă foarte mică, controlată, plină de oameni. Așa că, dacă i s-ar fi întâmplat ceva acolo, l-am fi găsit până acum”, a declarat edilul pentru BBC.

Zona în care a dispărut Dr. Mosley se confruntă cu temperaturi ridicate, prognozate să atingă vineri maxime de 36 de grade Celsius. Operațiunea de salvare se concentrează pe zona Pedi a insulei, după ce o femeie a raportat că l-a văzut acolo miercuri.

O prietenă a persoanei cu care Mosley locuia a declarat că este greu de înțeles cum cineva ar putea să se rătăcească în acea parte a insulei: „Așadar, este probabil o plimbare de 20 de minute pe partea laterală a muntelui, dar nu este prea accidentat sau ceva care ar fi considerat prea periculos, este ceva ce turiștii fac în fiecare zi în timpul verii. Îmi este greu să înțeleg cum ai putea să te pierzi”.

Cariera lui Michael Mosley

Michael Mosley este editorialist la Daily Mail și a realizat o serie de filme despre dietă și exerciții fizice. A fost realizator al emisiunii „Michael Mosley: Who Made Britain Fat?” de pe Channel 4 și a făcut parte din seria BBC „Trust Me, I\"m A Doctor”. De asemenea, a trăit cu tenii în intestin timp de șase săptămâni pentru documentarul „Infested! Living With Parasites”, difuzat pe BBC Four.

Michael Mosley a fost dat dispărut / Sursa foto - Presa străină

Operațiunea de căutare și salvare continuă pe insula Symi, autoritățile sperând să-l găsească pe Dr. Michael Mosley în siguranță. Prietenii, familia și fanii așteaptă cu nerăbdare vești despre cunoscutul prezentator TV, a cărui dispariție a generat o mobilizare impresionantă a resurselor locale.