„Recunoașterea statului Palestina este un pas necesar pentru reafirmarea principiilor dreptului internațional și pentru susținerea unei păci durabile între israelieni și palestinieni”, a declarat Costa.

Decizia Portugaliei vine într-un moment de intensificare a tensiunilor în regiune și se aliniază cu pozițiile adoptate recent de alte state europene, precum Irlanda și Spania. Oficialii portughezi au precizat că recunoașterea nu implică o poziționare împotriva Israelului, ci reprezintă un apel la dialog și respect reciproc.

Reacții Autorității Palestiniene și a Isarelului

Președintele Mahmoud Abbas a salutat gestul Portugaliei, numindu-l „un act de curaj și solidaritate” și a îndemnat alte state europene să urmeze exemplul. În replică, Guvernul israelian a calificat decizia drept „absurdă” și „o recompensă pentru terorism”, exprimându-și dezacordul față de recunoașterea unilaterală a Palestinei.