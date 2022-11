Reuters notează că televiziunea publică a Ucrainei a publicat o fotografie care arată secțiuni întregi ale podului care lipsesc, nefiind deocamdată clar ce a provocat distrugerea sa, relatează HotNews.ro.

Presa rusă vorbește și ea despre acest subiect. Kommersant, cel mai mare cotidian financiar din Rusia, îl citează pe corespondentul de război Andrei Rudenko care a postat mai multe fotografii pe canalul său de Telegram în care pot fi văzute distrugerile suferite de pod.

Șeful guvernului din regiunea Herson a negat însă informațiile despre explozie, spunând că podul este „în aceeași stare”. Imaginile îl contrazic însă.

Corespondentul de război al ziarului Komsomolskaia Pravda, Alexander Kots, a publicat și un videoclip de pe podul Antonovsky aruncat în aer.

Imaginile arată că cel puțin două secțiuni ale podului s-au prăbușit.

„Probabil, a fost aruncat în aer în timpul retragerii grupului rus de pe malul drept pe malul stâng. Se pare că inamicul nu s-a apropiat încă de acest pod de cealaltă parte”, afirmă Kots.

Russian war reporter Alexander Kots is apparently on the left (eastern) bank by the remains of the Antonivskyi bridge



He claims there aren't any Russian troops left on the other side



And bemused locals are now wondering how to get across so they can go home... pic.twitter.com/sTLKfaCr5K