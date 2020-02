Petrișor Peiu: Teutona Mutti și lapona Enigel au rupt contractul social

De la extinderea sa spre Sud (anii 80) si spre Est (2004) pana la criza din 2007-2013, Uniunea a functionat dupa urmatorul principiu: noi (tarile estice si sudice, mai sarace) ne cedam piata firmelor bogate si puternice din Vest si Centru, acceptam sa platim aceleasi preturi, desi avem salarii mai mici si cedam si o parte semnificativa din foarta de munca, dar, in schimb, voi (tarile vestice, nordice si centrale) ne ajutati cu bani pentru a ne construi infrastructura si pentru a produce alimente ieftine pentru intregul continent. Mai simplu spus, Sudul si Estul accepta sa isi inchida buna parte din industria necompetitiva si sa isi puna cetatenii sa plateasca gazul, apa si electricitatea la fel de scump ca nemtii sau suedezii, dar primeau sute de miliarde de euro ca subventii agricole si pentru constructia de autostrazi si cai ferate. Interesul general era constructia celei mai mari si mai echilibrate piete interne de pe planeta, prin reducerea treptata a decalajelor de dezvoltare.

Ei bine, pentru asta, Uniunea Europeana avea la dispozitie bugete uriase, care au atins varful absolut in cadrul financiar multianual (multiannual financial framework-MFF) 2007-2013, atunci cand s-au acceptat pentru asta alocari de 994 miliarde de euro (1,12% din valoarea venitului national brut agregat al tuturor statelor membre. A fost atunci un festival al "fondurilor europene", cu care spaniolii, grecii, ungurii, polonezii si cehii si-au construit peste 15.000 km de autostrada, aproape 5.000 km de cale ferata moderna (inclusiv de mare viteza). Linia coastei de pe superba Costa del Sol a primit trei autostrazi, la distante de doar cativa kilometri una de alta, in centrul Spaniei s-a facut un aeroport urias, nefolosit nici astazi, iar teritoriul muntos al Greciei s-a umplut de autostrazi spectaculoase, cu tunele uriase si viaducte care iti taie respiratia. Noi si bulgarii, fiind cei mai tineri si cei mai saraci membri ai Uniunii, am primit alocari aproape la jumatate fata de celelalte state estice si nici n-am prea facut mare branza cu ele, vreo 250 km de autostrada si cateva conducte de alimentari cu apa; restul miliardelor de la UE, bani de buzunar pentru smecherii abonati la contractele publice... Citește continuarea.