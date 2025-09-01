Kari Lake, șeful interimar al Agenția SUA pentru Media Globală (USAGM), a anunțat pe rețelele de socializare recentele concedieri, menționând că decizia vizează reducerea birocrației și va contribui la economisirea de bani ai contribuabililor.

În replică, un reprezentant al sindicatelor a etichetat decizia drept ilegală și va fi, probabil, contestată în instanțe. Anunțul a fost făcut la doar o zi după ce un judecător federal a blocat decizia lui Kari Lake, fostă jurnalistă și o susținătoare a lui Donald Trump, de a-l concedia pe directorul postului "Vocea Americii".

Concedierile masive din 2025 ridică semne de întrebare cu privire la viitorul jurnalismului public independent, mai ales în contextul tensiunilor globale și al nevoii de contranarațiuni în regiunile vulnerabile.