Nava care transporta 150.000 de tone de ţiţei a fost lovită de mai multe proiectile.

Autoritățile fac eforturi pentru a stinge incendiile declanșate la bord. Momentan, potrivit unui comunicat, nu au fost înregistrate încă scurgeri de petrol în mare.

Atacul a perturbat și traficul navelor din zonă. Teroriștii Houthi, care controlează capitala Yemenului şi alte zone, atacă navele pe care le consideră legate de Israel.

Rebelii care sunt susținuți de ani buni de Iran spun că acționează în solidaritate cu palestinienii din Gaza.

The Houthis in Yemen blowing up the Greek-flagged oil tanker Sounion in the Red Sea.



The Sounion was first hit by gunfire from two small boats. Later, the ship was struck by three unidentified projectiles, which sparked a fire and left it without engine power. pic.twitter.com/azDpnNpXKV