Mullah Nooruddin Turabi a respins acuzațiile în ceea ce privește execuțiile talibanilor din trecut, care au avut loc, uneori, în fața unor mulțimi, pe un stadion și a avertizat lumea să nu intervină în noua conducere a Afganistanului.

,,Toată lumea ne-a criticat pentru pedepsele de pe stadion, dar nu am spus niciodată nimic despre legile și pedepsele lor. Nimeni nu ne va spune care ar trebui să fie legile noastre. Vom urma Islamul și vom face legile noastre despre Coran”, a declarat Mullah Nooruddin Turabi, într-un interviu acordat The Associated Press.

De când talibanii au pus stăpânire pe Kabul, la 15 august, și au preluat controlul asupra țării, afganii și lumea au urmărit să vadă dacă își vor reveni la conducerea dură de la sfârșitul anilor 1990.

Turabi a vorbit și despre cum liderii grupului rămân înrădăcinați într-o viziune a lumii profund conservatoare, puternică, chiar dacă îmbrățișează schimbări tehnologice, cum ar fi video și telefoane mobile.

Turabi, în vârstă de 60 de ani, a fost ministru al Justiției și șef al Ministerului Propagării Virtuții și Prevenirii Vice, și anume, Poliția Religioasă, în timpul guvernării anterioare a talibanilor.

La acea vreme, lumea a denunțat pedepsele talibanilor, care au avut loc pe stadionul sportiv din Kabul sau pe așezarea extinsă a moscheii Eid Gah, la care au participat, adesea, sute de bărbați afgani.