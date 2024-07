În Lituania, aproximativ 165.000 de gospodării au fost afectate, înregistrând fie întreruperi complete de curent, fie întreruperi frecvente. Rețeaua electrică a fost puternic avariată, iar zona din jurul capitalei Vilnius a fost cea mai grav lovită, conform Baltic News Service. În localitatea Grigiskes, situată în apropiere de Vilnius, o persoană a fost ucisă de un copac căzut.

În Letonia, furtuna a lăsat 37.000 de clienți ai furnizorului de electricitate Sadales tikls fără curent electric. Vânturile violente au provocat distrugeri considerabile, smulgând copaci din rădăcini și deteriorând acoperișul Catedralei din Riga. Viceprimarul capitalei letone, Edvards Ratnieks, a publicat un clip video pe rețelele sociale, arătând cum rafalele de vânt pătrund sub acoperișul catedralei și îl mișcă.

În doar două zile – duminică și luni – Letonia a înregistrat de 1,5 ori cantitatea medie de precipitații pentru luna iulie, conform serviciului meteorologic național. Intemperiile au afectat și transportul aerian, provocând anulări ale unor zboruri de pe aeroporturile din Riga, Vilnius și Kaunas. Căile ferate lituaniene au raportat întârzieri semnificative din cauza vremii nefavorabile.

Autoritățile din ambele țări lucrează pentru a remedia situația și pentru a restabili alimentarea cu electricitate. În timp ce echipele de intervenție se mobilizează pentru a repara daunele, cetățenii sunt sfătuiți să evite deplasările neesențiale și să fie atenți la avertismentele meteo.

