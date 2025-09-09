Potrivit poliţiei, incendiul a dus la întreruperea curentului electric pentru 43.000 de locuinţe şi 3.000 de firme, relatează AFP, citat de Agerpres.

Un purtător de cuvânt al companiei care gestionează reţeaua electrică a declarat că 50.000 de clienţi au fost afectaţi şi că, spre ora 10.00 GMT, furnizarea de energie electrică fuseseră restabilită pentru 15.000 dintre ei. Totuşi, amploarea acestei pene este "cu totul ieşită din comun", a menţionat el.

Din acest motiv, poliţia suspectează că incendiul a fost provocat de o "mână criminală" şi "nu exclude o motivaţie politică", a adăugat purtătoarea de cuvânt, fără a detalia.

Poliţia judiciară a prelua ancheta şi căută indicii în zonă.

Mai multe case de bătrâni, şcoli, grădiniţe, precum şi linii de tramvai au fost de asemenea afectate de pana de curent, conform purtătoarei de cuvânt.