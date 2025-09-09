Pană de curent masivă la Berlin, poliţia nu exclude un sabotaj "motivat politic"

Incendiatorii au plasat focul în puncte cheie pentru a obține efecte cât mai extinse (Profimedia)
Incendiatorii au plasat focul în puncte cheie pentru a obține efecte cât mai extinse (Profimedia)

Zeci de mii de locuinţe din Berlin au rămas fără electricitate marţi, în jurul prânzului, după un incendiu care a afectat doi stâlpi de electricitate. Potrivit poliţiei locale, este luată în calcul și varianta unui sabotaj cu "motivaţie politică".