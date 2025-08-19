Harta Ucrainei este imaginea care a atras tuturor atenția în timpul întâlnirii din Biroul Oval de la Washington. Prezența României pe această hartă arată că importanta din punct de vedere geostrategic a țării noastre.

Harta a fost realizată la data de 17 august și arată situația reală de pe frontul din Ucraina, respectiv cele 4 regiuni mari aflate sub influența trupelor ruse. Vorbim aici despre Luhansk, cu 99% din teritoriu ocupat, Donețk - 76% și 73% Herson și Zaporojie.

Crimeea este din 2014 anexată de Rusia, iar problemele în Luhansk și Donețk au apărut tot în 2014, mai exact în aprilie, când separatiștii pro ruși au ocupat mai multe instituții ale statului și au declarat aceste două regiuni ca fiind zone separatiste, independente. La acea dată, ele nu au fost însă recunoscute de comunitatea internațională.

Lucrurile s-au schimbat în 2022, an în care Rusia a invadat Ucraina. Atunci, Duma de stat de la Kremlin a anexat cele 4 regiuni - Herson, Zaporojie, Donețk și Luhansk - și le-a recunoscut ca fiind teritorii rusești.

În acest moment, discuțiile care se poartă sunt legate de următoare întrebare: cât de mult vor ceda din aceste teritorii ucrainenii?

Vladimir Putin a spus foarte clar că ar vrea ca Kievul să recunoască suveranitatea Crimeei anexată încă din 2014 și, de asemenea, să recunoască faptul că aceste teritorii fac parte din Federația Rusă.

De cealaltă parte, liderul de la Kiev Volodimir Zelenski nu a lăsat de înțeles până în acest moment că ar fi dispus la concesii teritoriale.

Întâlnirea trilaterală ar trebui să aibă loc în aproximativ două săptămâni și este de văzut ce decizii se vor lua atunci.