Marina și serviciile militare ale Ucrainei au desfășurat peste noapte o „operațiune specială” în care unitățile au aterizat în Crimeea ocupată de Rusia, a anunțat joi Direcția principală de informații (HUR) a Ministerului Apărării ucrainean. Informația nu este confirmată de agențiile de presă, Reuters a precizat că nu este verificată din surse independente, scrie The Guardian.

Operațiunea vine după un atac inițiat în urmă cu o zi când ar fi fost distrusă o baterie anti-rachete s-400, care interceptează orice pe cale aeriană și are o rază de acțiune de 400 de km. Informațiile au fost prezentate doar de partea ucraineană.

Operațiunea în cooperare cu Marina, anunțată de Kiev, ar reprezenta o demonstrație rară a organizării unei astfel de acțiuni la sol, în Crimeea, de către forțele ucrainene, împotriva instalațiilor militare rusești din peninsula ocupată din 2014, mai comentează presa internațională.

Zelenski și șeful Direcției de Informații, declarații despre debarcarea în Crimeea

Mișcarea Ucrainei vine la doar câteva ore după ce președintele Volodimir Zelenski a vorbit din nou despre eliberarea Crimeei. Nu este foarte clară amploarea operațiunii începute de Ucraina în Crimeea.

Șeful Direcției Principale de Informații a Ministerului Apărării al Ucrainei, Kyrylo Budanov, a dezvăluit detaliile operațiunii speciale din Crimeea, într-un interviu exclusiv pentru Radio Europa Liberă.

„Acum avem capacitatea de a lovi orice parte a Republicii Autonome Crimeea ocupată temporar - absolut în orice moment putem ajunge la inamic. Există multe opțiuni pentru eliberarea Crimeei, dar este imposibil fără acțiuni militare”, a declarat Budanov.

Șeful Direcției GUR a vorbit despre distrugerea sistemului rusesc de apărare antiaeriană S-400 „Triumph” din Crimeea ocupată, pe 23 august.

A doua etapă a operațiunii speciale din Crimeea - 24 august

Mai multe imagini cu operațiunea din primele ore ale zilei de joi, 24 august, au fost postate pe canalul de Telegram, GUR precizând că punctul în care ar fi aterizat forțele speciale ar fi în vestul Crimeei, în preajma regiunilor Olenivka și Mayak.

Soldiers of the Main Intelligence Directorate planted the #Ukrainian flag during their landing in the annexed #Crimea. pic.twitter.com/pVu7M4upHG